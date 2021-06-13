七大工業國集團（G7）峯會在英國康沃爾郡（Cornwall）舉行，商討應對中國、疫情、氣候變化等議題。Stella McCartney代表時尚界參予可持續發展的討論．

她昨日繼續和多國元首討論，更不忘換衫和美國總統拜登、法國總統馬克龍合照打卡，又興奮表示和峰會的首腦傾完，令她信心大增，深信能夠帶動正面可能，大讚「今次是走向時尚界更少污染、更關懷地球、更減少殘害動的第一步。」

而英國品牌BURBERRY日前亦宣佈將於2040年實踐零碳排放，加快步伐，預計在2030年減少排放量46%，同時宣布加入「時尚復仇者聯盟」（Fashion Avengers）的國際性環保組織。BURBERRY進入聯盟後第一個永續宣導行動，便是贊助英國設計師Es Devlin為倫敦設計雙年展創作的裝置藝術「變革之森」（Forest for Change）。

「變革之森」的裝置，以倫敦Somerset House的中庭變身為一座森林為基本，由400棵幼樹組成，樹木種類的選擇旨在確保未來能適應不斷改變的倫敦環境，而中央的17支鏡柱則代表着聯合國的17個環保項目，將永續發展目標化為實體。雙年展結束之後，鏡柱會繼續保留，而幼樹將被捐贈至倫敦自治市並重新種植。BURBERRY執行長Marco Gobbetti表示：「150多年來，大自然一直是我們的靈感來源。我們將加強對永續發展的承諾，更進一步為後代子孫保護我們的星球。」

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