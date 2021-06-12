現年35歲的韓國男星李光洙，今年4月宣佈因腳傷而退出主持11年的人氣綜藝節目《Running Man》（RM），今日將播出有他出演的最後一集《RM》，從上周公開的預告可見，其他《RM》成員對於他的離開都相當不捨。光洙從2010年《RM》首播時已出演節目，陪伴了fans及觀眾3991個日子，他不只憑節目上位成「亞洲王子」，又不顧形象而造就出多個經典造型。

阿凡達

2014年播出的一集中，《RM》成員要扮演不同電影英雄角色，出動救市民，當時光洙被節目組安排打扮成阿凡達（Avatar），他戴着假髮及穿着阿凡達的藍色服飾，臉部、手部都塗滿藍色油彩，完美化身阿凡達一角，卻意外的合適，而他外出做任務時更嚇親市民，成為最經典的爆笑造型，更被fans封為「光凡達」。

樹人

《RM》前年播出的9週年特輯中，「國民MC」劉在錫安排眾成員扮成Marvel英雄，並將眾人的樣子製成T恤送給幸運fans，當中最高的光洙被分配扮成《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）中的「樹人」（Groot），他頭戴紙片造成的帽、穿上啡色連身衣，臉上畫滿了模仿樹幹的線條，外面纏着假裝是樹枝的繩，拍照時他亦配合地張開雙手扮成大樹，十分搞笑。

長頸鹿

光洙因為1米9的身高，在節目開始不久就被劉在錫改花名叫「長頸鹿」，自始成為其代表動物，fans亦不時送長頸鹿的禮物給光洙。大前年《RM》重新拍攝「年齡告知」影片時，再次因劉在錫勝出，他以「劉在錫和動物們」作主題，光洙需穿上近20cm的厚底鞋、長頸鹿的服裝出鏡，令身形修長的他望落高到近3米。

尖頭外星族

光洙於2014年某集中，孖《RM》成員齊齊打扮成外星人，他戴上假頭套扮成荷李活電影《尖頭外星族》（Coneheads）的特殊造型，令他在人群中更加突出，就算不用刻意畫花塊面都笑點十足。

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