曾志偉回巢TVB擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），將節目進行大改革，雖然他曾嘲ViuTV最高收視只有4點，卻又頻頻出手調動節目對撼ViuTV，但依然否認調播《鬼上你架車》是打對台的《調教你MIRROR》。除了綜藝節目對撼外，本月底更有劇集作正面交鋒，ViuTV的《大叔的愛》將對撼TVB的《刑偵日記》。

《刑偵日記》男主角王浩信今日回覆傳媒，強調對團隊非常有信心，所以對作品有信心及期待，「我哋套戲賣點，首先係編劇拿手嘅刑偵系列，加上有紅姐（惠英紅）同黑哥（姜皓文）呢啲重量級陣容演員！內容方面探討多種唔同嘅精神狀況，包括多重人格、精神分裂、狂燥、唯坳症等等，都好考演技！而我飾演嘅雙重人格角色，一個係筆跡分析專家兼犯罪心理學家，而另一個係臥底，自己查自己，矛盾得又會畀到觀眾新鮮感。」

王浩信特別提到視覺效果方面有王智雯首次飾演拆彈專家，爆破畫面十足，「我仲喺拍攝嘅時候爆到傷咗要休息兩星期！我同智雯嘅感情線，仲專登搵排舞老師排咗一段舞畀我哋，將佢喺韓國學嘅舞蹈放埋喺套劇度，真係落足心機㗎！而因為我有雙重人格，所以編劇為我設計咗兩條感情線，另外一位亦都係大家心目中嘅演技派女神王敏奕。」他表示將劇中的音樂、舞蹈、動作、演技、喜劇等所有元素跟觀眾分享，內容方面是近年少有的驚慄兇殺橋段，而粵語劇集越來越少，所以好希望同聲同氣的觀眾可以支持、期待及享受。

姜皓文回應兩劇對撼則表示：「大家戲種唔同，各有不同觀眾捧埸，我冇諗過贏與否，反而好享受演出嘅過程，覺得可以提供唔同題材劇種畀觀眾選擇，良性競爭係好事，有競爭才會有進步！」

至於《大叔的愛》男主角黃德斌就回應指：「希望觀眾鍾意睇得開心！」而再演同性戀角色的他更大賣關子：「唔講咁多，希望留番觀眾睇有新鮮感。」

改編同名日劇的港版《大叔的愛》，由黃德斌、呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）等主演，將於本月28日晚上9:30播出，至於由王浩信、惠英紅及姜皓文等坐鎮的《刑偵日記》亦在同日同時段播出，不過大陸一個網站提早近2周已有點播。日劇《大叔的愛》播出時已受到注目，更被改編成電影版，ViuTV版還原多個經典場面，其中一幕Anson Lo推倒Edan在浴室肉帛相見、上司黃德斌送紅玫瑰花示愛及愛心飯盒、Edan在巴士跌倒挨近德斌膊頭等。

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