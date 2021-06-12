前大台「咪神」梁政珏（Jeanette）在2015年與圈外男友何思源（John）結婚，同年年底誕下兒子Johnson，梁政珏為了家庭淡出了娛樂圈，專心相夫教子，一家三口過幸福的家庭生活。

早前《蘋果》在灣仔單車公園發現梁政珏的蹤影，久違了的她外形未有太大的改變，未有因為淡出幕前而失守，當時同行的還有老公、囝囝和外傭姐姐。她與老公安頓好囝囝和外傭姐姐在公園踩單車後，兩人便揸車離開，他們先到了附近一間老人院，但停留不足5分鐘便離開，接着再揸車去了律敦治醫院，老公獨自一人進入醫院，梁政珏則全程在車上等候。

過了一會兒，他們再揸車去了銅鑼灣景隆街，待老公先將車泊在路邊後，兩人手拖手行入了一間連鎖店，梁政珏除了買日用品，還與一個身穿白色袍的店員研究護膚品，老公在旁很有耐性地等候。一會兒後，老公拎着一大袋戰利品準備拎車走人，其間他們經過寵物店，梁政珏表現十分興奮，站在門外了一會兒才肯離開。最後梁政珏與老公返回單車公園會合囝囝，梁政珏先為老公狂噴蚊怕水，後來又從袋中拎糖餵囝囝食，當然食之前不忘用酒精搓手液洗手，逗留一會後，一家三口連外傭姐姐齊齊離去。

梁政珏在2007年參加無綫藝訓班入行，隨即被安排參演劇集《同事三分親》的演出，後來因在不少劇集有性感的演出，於是被封為「咪神」。

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