憑日本真人騷《雙層公寓》成功打響名堂的索女林夢早前推出處女寫真集《夢見初心》,獲得Oricon周間寫真集排行榜第四位。她前日做運動時又穿上黑絲透視貼身褲,非常性感。

合體無期

HBO經典劇《色慾都市》(Sex and the City)新續集《And Just Like That...》現已開工,莎拉謝茜嘉柏嘉(Sarah Jessica Parker)、姬絲頓戴維絲(Kristin Davis)與仙菲亞妮遜(Cynthia Nixon)齊晒合照,而與眾女不和的甘卡拉圖(Kim Cattrall 小圖)繼續冇影。

男神放電

韓國男星玄彬早前被傳將於明年娶演員女友孫藝珍,不過兩位當事人未有回應。玄彬昨日宣佈將於下月11日舉行網上見面會,他透過影片跟粉絲打招呼,坦言遺憾未能親身見粉絲。

公主鏟青

23歲仙氣女星艾麗芬寧(Elle Fanning)因大熱電影《黑魔后:沉睡魔咒》(Maleficent)而成為迪士尼公主,常飾演乖乖女。但最近她就在Ig晒新造型,頭髮鏟青,身上亦佈滿紋身。