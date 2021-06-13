記得三年前，《無聲絕境》（A Quiet Place）散場時，我同朋友講：概念好，執行得亦好，只是嫌隻怪物造型不夠型，嚴格來說是醜。

人類面對一隻這麼醜的怪物，再驚，都不能喊出聲。

撰文：月巴氏

今時今日還去拍外星怪物片，注定辛苦吃力，畢竟已難再設計一隻新怪物，可以比佳格（H.R. Giger）的「異形」更型；講怪，也肯定怪不過尊卡本達（John Carpenter）的《怪形》（The Thing）。我睇這類外星怪物片大，講外形，唯一一隻能夠匹敵的，大概是《鐵血戰士》（Predator）系列的血獸。

然而還是有人繼續去拍，不執着怪物造型，改在拍攝手法或概念上着手。撇除某些二三流渣嘢，一流的，例如J.J.艾布斯（J.J. Abrams）監製的《末世凶煞》（Cloverfield），便以第一身視點footage扮成偽紀錄片；約翰卡辛斯基（John Krasinski）的《無聲絕境》，就設計了一隻對聲音超級極度敏感的怪物。可能造型上實在有點似，一直有人將這兩齣的怪物當成有血緣關係。

越大聲嗌越快死

首集好睇在那個規模雖小但不失精緻的格局：一個普通家庭，在post-apocalyptic環境掙扎求存，生存之道就是——盡量不發聲。於是營造了一種特別感覺：當時下大部份驚嚇類電影都過於喧囂（過多無謂對白和大量懶緊張配樂），《無聲絕境》就時刻保持靜寂，以致戲院內的人似乎也受到感染，盡量不發出不必要聲響，亦即噪音，共建一個相當良好的觀影環境。

期待續集嗎？少少啦，但又不至於越是期待越是美麗，事實上，懸念早在首集散場已消失殆盡，而續集，就在早沒有懸念情況下開波：一開始，交代外星怪物來襲的Day 1（以便讓上集已死的約翰卡辛斯基亮一亮相），一個美麗小鎮，瞬間變成末世煉獄，事實證明，你越大聲嗌救命，你就越快喪命。你驚到喊出聲？一樣要死。從此，識時務的人都不敢出聲，想喊，都只能偷泣。

年輕人卻闖出去

包括艾美莉賓特（Emily Blunt）。她帶着子女和一個手抱BB，找另一個安身之地，其間遇上昔日好友斯里安梅菲（Cillian Murphy），但對方已變得不近人情……然後故事雙線同步發展，勇敢的大女繼承父親遺志，不願死守決心闖出去；驚青的細仔繼續驚青累事，並因衰好奇，成功引來怪物；至於艾美莉賓特，其實沒有太多戲可以做——當大人們為了生存而無計可施裹足不前，年輕人反而願意嘗試闖出去，又或逼自己勇敢起來，目的，也是為了生存。面對生存這大前提，兩代人態度不同。

上集成功元素，今集統統繼承，而作為續集，也不能免俗地將故事規模擴大，怪物出場時間又更多更清楚（因為清楚咗，望落更覺醜咗），但只能說，太正路，正路在沒有試圖對上一集作出任何顛覆，反而像拍電視劇，把一切延續——故事延續、風格延續、（明明已不存在的）懸念也夾硬延續；唯一突破，是交代了怪物一個新的弱點，但轉個頭，個弱點又似乎不太弱點……但無論點，第三集再見。