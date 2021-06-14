台灣女星徐熙媛（大S）本月初突然爆出跟大陸老公汪小菲離婚，潛水一周後又在IG限時動態首度發聲，語出驚人留言：「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」，坊間揣測大S提到「蔡」一字當中含意，大S的經理人廖瑋琪不作回應，反而提到台灣疫苗不足夠，大S不在接種疫苗的類別中，她仍要繼續輪候，有指她因打不到疫苗導致與老公汪小菲婚變。

網民揶揄大S，還叫她返大陸打疫苗，亦有網民對她不滿，力斥「如果大S不做也不要扯後腳」；大S胞妹徐熙娣（小S）卻出來護駕，並稱大S其實低調做了好多善事。有指大S在5月底疫情嚴峻時，曾透過徐媽媽做聯絡人，捐出約200萬新台幣（約50萬港元）給彰化縣石碑頭鄉的醫療單位買救護車，因為當中有些手續要搞，一切仍在進行中。

徐媽媽出示短訊做證

徐媽媽回覆台灣《蘋果新聞網》證實有此事：「三級警戒剛開始時，熙媛就告訴我，她想要為醫療團隊做點事情，醫療的部分我們不懂，但得知偏鄉的醫療資源不足，熙媛決定先捐贈救護車。幫助醫療院所的救助接送，目前也持續進行中。原本熙媛就是很低調，完全沒有用她的名義來捐贈。她很早就用心在做，網友這樣罵她，我看了很心疼。」

大S被網民鬧爆時卻偏偏傳出捐錢買救護車，但網民似乎不領情，繼續狂轟大S「原來戲還沒完？我很確定，如果我是病患，我有那個霸氣，寧願等別的機會，也不願上她捐的救護車」、「想當善人先管好嘴巴」。

網民質疑她在漂白，大S經理人廖瑋琪卻說：「許多網友與媒體人的指正，我們都收到了，原本大S不想回應捐贈一事，就怕報道出來後又會有部分聲音說我們企圖藉機漂白，況且現在也不是比拼誰捐多寡的時候。」大S不但捐錢買救護車，她看到廖瑋琪轉發SPCA Taiwan防止虐待動物協會的籌款消息，大S又立刻以經理人的名義捐款。廖瑋琪續說：「無論是人類還是動物，大S對生命的看重都是一樣的。不夠善良又怎會明知可能遭受攻擊，卻還是向中央疾呼疫苗需求？喊話方式或許不是大眾所能接受的，所有的指正，我們都會虛心接受，但不該因此而扭曲焦點，拿來做為攻擊（大S）的理由。」

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