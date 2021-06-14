歐國盃賽事舉行得如火如荼，強尼夥拍ERROR成員於Now TV增設第三聲道，以輕鬆手法跟觀眾一齊睇波，但節目出街後被網民直指ERROR講波以荷蘭叻般業餘，但聲音仍無阻他們繼續以「瘋狂亂噏」態度講波。

節目中除了強尼與ERROR外，還邀請到前香港足球先生盧均宜參與當中講波，昨晚當他們齊齊為英格蘭對克羅地亞賽事講波時，發生小插曲。對足球認知不足的肥仔，竟然在直播中問盧均宜踢波踢到什麼程度，盧均宜聞言後回答：「其實我已經係球星。」幸好在場經驗豐富的強尼打圓場緩和尷尬氣氛。

在討論區即有人以「吳保錡問前香港足球先生盧均宜：你踢波去到咩程度？」為題討論，幸好有人及時糾正此話是出於肥仔口中。討論區留言版，有人寫上「今次euro佢哋擺明冇做功課」、「唔識先要做功課啦，你唔識盧均宜都自己識上網search吓」、「佢之前冇做功課㗎？明知同人哋合作都可以問啲咁嘅問題」，另有人留言讚強尼經驗夠及保錡講波都講得好。

盧均宜亦有在個人社交平台分享昨晚直播節目片段，有人指他應該轉去第一聲道講波會好一點，留在第三聲道是浪費了他。另外，《蘋果》今日就此事聯絡肥仔與強尼，但兩人均未有回覆。

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