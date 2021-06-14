韓劇《茶煲阿四》39歲女星韓藝瑟近日被資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩（音譯）狙擊，連韓藝瑟的圈中好友崔智友、高素榮、韓佳人等人亦受牽連，友姐疑似老公的樣貌更被金龍浩曝光。

嬲爆唔返工

昨日金龍浩再於直播中狙擊韓藝瑟，提到韓藝瑟日前公開認其中一名前男友是DY Holdings的副會長元鎮（音譯）一事，其實是為了向對方報復。韓藝瑟早前於其YouTube頻道澄清有關她的謠言，金龍浩就表示：「她在影片中承認元鎮曾送法拉利給她，聽說元鎮非常生氣，表示不喜歡自己的樣和名字出現在新聞上。聽說他太生氣了，甚至不去公司上班。」

遭男方狠飛

金龍浩指韓藝瑟本來想和元鎮結婚，但被對方狠飛，因此韓藝瑟現在要報仇了，又指：「元鎮是在背後指揮投資的人，所以很難在新聞中露面，不過因為韓藝瑟而曝光其身份。」另外，韓藝瑟和元鎮早於2011年就傳戀情，不過當時韓藝瑟否認戀情。

疑跟毒販有接觸

金龍浩又指韓藝瑟跟夜店Burning Sun有接觸，而且常去一間叫Mu-In的夜店，身邊有長期尋找女人包養的男人：「聽說那個男人是江南區有名的毒販。」金龍浩指Mu-In跟Burning Sun是「兄弟店」，暗示之後將有更多爆料。

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