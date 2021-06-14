現年36歲的楊淇，近一年甚少現身幕前，間中見她亮相網上頻道，直至最近她在社交網分享其新動向，將與游學修、白只等演出舞台劇《久天長地》。過去一年來疫情影響下，不少人在工作或生活上，面對不同的轉變或考驗，而楊淇的工作亦被疫情打亂了。最近《蘋果》得悉，原來楊淇過去一年擔任一份全職工作，而這份工作使她暫時放下演員的光環，穿起制服在大學校園內當女保安員。

疫情下做多份兼職

日前《蘋果》向楊淇求證，她大方承認擔任保安員一職。問她是否因疫情影響，要找份固定工作？她說︰「其實好大嘅原因都真係因為疫情，當初疫情未咁嚴重嘅時候，其實我一直做緊唔同類型嘅兼職，例如喺朋友嘅工場幫手整蠟燭，喺朋友開嘅餐廳做侍應，學完插花之後又喺花舖賣花，又做過韓國餐廳嘅廚房，主要係想了解同接觸唔同類型嘅行業。」

可是去年至今疫情經歷一波又一波，不少食肆被疫情拖垮而停業或關門，楊淇表示不少工作被取消後，索性去找一份長工，她說︰「當疫情開始好嚴重嘅時候，連餐廳都要閂門冇得做，所以我把心一橫就覺得自己需要有一份長工。喺屋企淨係睇新聞同等工作，係會覺得好恐懼同冇安全感，前路茫茫。因為疫情取消咗好多工作，所以為咗唔留喺屋企亂諗嘢，但能夠選擇嘅工種亦唔多，因為疫情真係好嚴重，我就選擇咗喺一間大學裏面做保安員，都差唔多做咗一年喇。」

在大學當保安員

楊淇並不介意當保安員，她覺得作為演員應該有不同體驗：「呢一年真係好感恩，因為16歲就入行嘅我，其實對演藝以外嘅世界認知好少，對演員嚟講其實唔係太有優勢。演員係好需要閱歷，所以本身一直有個念頭，好想做晒所有行業，體驗一下，但係能力有限、時間又有限，得一個身體。所以呢一年喺大學裏面可以接觸到唔同階層嘅人，一齊共事，認識咗好多好同事同上司，我覺得係豐盛咗我嘅人生。嚟緊7月要準備開始排戲，真係有少少唔捨得。」據了解楊淇已向公司請辭，工作至月底。

問她是否準備重返演藝工作？楊淇謂︰「從來都冇離開過演藝圈，亦唔會放棄，因為我真係太鍾意演戲。疫情期間，同一位導演朋友合作得好開心，佢喺YouTube有個channel叫《唔係廿碼》，裏面有好多節目我都有參與，做吓主持、綜藝呀，都有參與劇本上嘅創作，每集有5分鐘嘅『即食劇』。我希望可以喺呢個疫情期間，冇演藝工作嘅期間，用其他唔同嘅模式keep住自己繼續running，起碼喺再有工作時，唔會太生疏同太緊張囉，哈哈！」

工作定時睡眠足

談到當保安員的工作，令她有何得着和感受？楊淇指睡眠質素反而更好︰「我嘅睡眠質素一向都係比較差，所以我諗最大嘅得着係，我而家每晚都瞓得好好。因為演員工作從來都係唔穩定同唔定時，同埋做演員唔會知咩係星期六、日同紅日（公眾假期），有工開就會開，同埋會搏老命咁樣開。呢一年要返工嘅日子，每朝5點起身，因為每日要返工，雖然工作量唔少，但我反而比較識得分配，唔會chur得自己好盡，照顧好自己，放假嘅日子我就會走去拍YouTube，非常充實。」

而她最大的感受就是做甚麼工作也好，最重要活得開心，「其實身邊好多朋友都因為疫情做唔到自己原本做緊嘅工作，甚至要轉行，其實做咩行業都冇所謂，最緊要活得開心同安穩。工作只係人生嘅一部份，我覺得只要一日仲有生命，我哋都仲有機會去延續自己熱愛嘅事情，只要繼續行，一定有出路，疫情總有一日會完結。」

回歸演藝崗位

近日她在社交網貼出舞台劇《久天長地》的宣傳照，相中的她流着淚，十分傷感，她續道︰「因為我喺拍攝海報之前，將《久天長地》嘅原著《甚麼天長怎樣地久》睇晒，我自己對呢個故事好有感覺，應該係由第49頁開始，我就忍唔住流眼淚。呢個故事比較特別，佢係一個時空穿越嘅戲，仲要係喺舞台呈現，所以我自己好期待，導演同編劇會點樣處理。拍攝海報嘅時候，監製要我哋諗一啲自己覺得心痛嘅時刻，喺呢個戲裏面，我自己都需要死幾次，咁我就喺度諗，如果呢一刻我要離開，我會唔捨得啲乜嘢？咁我就已經好想喊喇！」最後她還祝福各位同路人，不要太灰心，要保持希望。

楊淇早年被導演陳果發掘，拍廣告出身，之後投身演藝界拍電影、電視及舞台劇。2004年她獲恩師張艾嘉賞識拍電影《20 30 40》，與李心潔等成同門師姐妹，她憑該片提名金馬獎、金像獎最佳女配角。2015年她加入王維基旗下HKTV拍《導火新聞線》、《三面形醫》等劇集，可惜港視未能獲發牌照。約滿後的她，早前有參與ViuTV劇集《三一如三》及《理想國》的單元《千針百孔》。

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