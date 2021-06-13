無綫與ViuTV綜藝大戰剛開打，原來黃金檔劇集亦準備激鬥，本月28日無綫播映惠英紅與王浩信主演的刑偵系列重頭劇《刑偵日記》，大玩驚慄及男女混亂關係，ViuTV則同日推出香港史上首套同性愛情劇集《大叔的愛》，由MIRROR的呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）主演，加上大叔黃德斌坐鎮。對於大戰，黃德斌昨日表示：「希望畀觀眾有新鮮感。」

兩大電視台ViuTV與無綫綜藝惡鬥今晚白熱化，同時段中ViuTV的《嫌疑事件簿》會對撼無綫同類型的查案真人騷《死因有可疑》，到本月尾28日，兩台更會開始進行黃金檔期的劇集埋身戰，無綫當晚9時半將播映重頭劇《刑偵日記》，演員結合《鐵探》班底惠英紅、姜皓文及袁偉豪，加入視帝王浩信、黃智雯、黎諾懿與王敏奕等演出，卡士強勁。ViuTV亦不示弱，同日同時段以由呂爵安、盧瀚霆與黃德斌主演的《大叔的愛》對撼，劇集改編同名大熱日劇，是香港史上首套主打BL的同性愛情電視劇，偶像組合加上搞笑情節，期望出奇招吸引觀眾。

日電視台報道 網友大為期待

港版《大叔的愛》近日開始宣傳，電視廣告出街，包括Anson Lo入浴室壁咚Edan、Edan在巴士跌倒挨近德斌膊頭、德斌送一大紮紅玫瑰示愛等場面，當中還原不少日劇版本的經典場面，甚有喜劇感，不少網民表示期待。其實日劇《大叔的愛》播出時在當地掀起熱潮，其後更拍成電影版，當時於劇中飾演被兩男力追的主角春田田的田中圭，更曾特別飛來香港拍攝電影的部份情節，因此當去年ViuTV宣佈開拍，不但於坊間引起不少迴響，連日本電視台亦有報道《大叔的愛》翻拍成港劇版的消息，日本網友均表示期待。

對於《大叔》即將播出，黃德斌昨日回應本報說：「希望觀眾鍾意睇得開心！」而再演同性戀角色的他還大賣關子：「唔講咁多，希望留返觀眾睇有新鮮感。」

王浩信分飾兩角：好考演技

《刑偵日記》則走不同路線，大玩懸疑驚慄，惠英紅與王浩信在劇中飾演一對同樣患有精神問題的母子，王浩信更會有雙重人格分飾兩角，一個是筆迹分析專家兼犯罪心理學家，另一個是重案組卧底，被姜皓文賞識加入特案組，其後自己查自己，而惠英紅角色有精神分裂，姜皓文亦飾演患有躁鬱症的警察，劇集其實是《刑事偵緝檔案系列》的第五輯，不過與前四輯並無關聯。而《刑偵》更大賣無綫擅長的混亂感情關係，其中扮演精神科醫生的袁偉豪周旋在連詩雅和戴祖儀之間，王浩信與黃智雯、王敏奕糾纏不清，黎諾懿與王敏奕亦關係曖昧，男女「雜交」七國咁亂。

對於兩台大戰，王浩信昨日回覆傳媒，強調對團隊非常有信心，所以對作品有信心及期待，他大數劇集賣點：「首先係編劇拿手嘅刑偵系列，加上有紅姐同黑哥（姜皓文）呢啲重量級陣容嘅演員，內容方面探討多種唔同嘅精神狀況，都好考演技。而視覺效果方面則爆破畫面十足，我仲喺拍攝嘅時候爆到傷咗要休息兩星期。」《刑偵》雖然由無綫跟內地優酷合作拍攝，內地更於明日起搶先於網上播放，王浩信最後卻指：「廣東話嘅劇集其實越來越少，所以我都好希望同聲同氣嘅觀眾可以支持。」姜皓文回應兩劇對撼則表示：「大家戲種唔同，各有不同觀眾捧埸，我冇諗過贏與否，反而好享受演出嘅過程，覺得可以提供唔同題材劇種畀觀眾選擇，良性競爭係好事，有競爭才會有進步！」