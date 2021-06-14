由韓國靚媽李寶英夥拍《天空城堡》金瑞亨擔正的tvN新劇《我的上流世界》，昨晚播出第12集，劇集將於本月27日播出大結局，雖然前日第11集撞正另一出軌劇《婚詞離曲》（韓文譯名：《結婚作詞，離婚作曲》）第二季開播，令《我的上流世界》收視微跌，不過昨日播出第12集收視則升回至9.487%新高，香港劇迷可於Netflix上追看《我的上流世界》及《婚詞離曲2》。

禁復出演戲

《我的上流世界》昨晚一集講到李寶英告知流產事實給老公李賢旭知道後，同時要求與他離婚，正式宣戰。而李賢旭成為梟遠集團會長後決心對付反擊自己的人，並阻止自己的醜聞曝光，亦向各大電視台施壓禁止邀請李寶英復出演戲。李寶英得知李賢旭的雙面性格後，決心讓繼子鄭賢俊遠離李賢旭身邊，於是主動請求繼子的生母兼第三者玉子妍協助，更再次邀請玉子妍回家當繼子的家庭老師，同時勸李賢旭要及時收手，要不然就會殺了他。

場面不同

結尾劇情就倒數到命案發生的當天，修女藝秀晶目睹李賢旭從高處倒下被殺的場面，與之前劇情一直交待是李賢旭和李寶英齊齊倒下的場面不同，昨日一集可見藝秀晶看到高處站着的人竟是李寶英，未知是否暗示李賢旭是被李寶英從高處推落去，還是她在現場目睹兇案發生。

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