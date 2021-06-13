現年65歲息影女星王玉環是中韓混血兒，90年代初退出娛樂圈後轉投保險行業，如今是年薪過千萬的保險公司高級區域總監，疫情下王玉環愛款待好友到她近5千萬、位於沙田壹號雲頂的2,800呎豪宅聚會，家居臨近漂亮山景，王玉環對家中的佈置十分講究，尤其有客人到訪，她總會用上數日為家中添置滿屋鮮花，加上華麗的裝潢，猶如皇宮一樣。

王玉環抱有永不放棄、永不言休的精神，令她走上成功之路，今年更希望保險事業再上一層樓，向資深區域總監一職進發。私人生活方面，王玉環跟秦先生結婚18年，二人擁有深圳與壹號雲頂的豪宅，家中一切事由王玉環揸弗，日前王玉環在其豪宅接受訪問，笑說：「我對屋企嘅嘢係有要求嘅，樣樣嘢都要花心思，做到最完美。我老公好支持我，買屋、甚至佈置任何嘢我哋都會一齊商量，互相尊重，咁樣先可以維繫。」看到王玉環家中精心的鮮花佈置、名貴餐具、就連外籍傭工與廚師的圍裙也繡上「玉環廚房」四字，已感受到王玉環對賓客滿滿的心思。

女人要有事業心

80年代王玉環跟著名演員午馬相戀，當時王玉環20歲，兩人的愛情長跑達15年，不過分手收場，午馬在2014年病逝。提到這段感情，王玉環豪不避忌，「其實我人生低潮都係喺同男朋友分開呢個時候，當時鬼戲又唔流行，嗰時我35歲，好徬徨，又怕嫁唔到出去，不過我知道要振作返自己，我鍾意做運動減壓，跟住睇返啲激勵嘅書，喺書入面會搵返啲答案，唔可以遇到困難就咁坐喺度，人生一定遇到好多波折，不過我起身好快，女人一定要有事業心，事業家庭平衡，呢個價值觀好緊要。」

王玉環35歲淡出娛圈，之後決心轉行做保險，一做27年，她的成功的座右銘？「其實轉做保險都係好偶然，嗰陣時冇人搵我拍戲，我唔可以坐喺度等，所以自己要主動，咁啱有個保險朋友叫我加入呢個行業，我覺得自己都未夠成功嘅，因為自己繼續有目標，做人一定要不停進步，成功係要堅持，專注只係做一件事，𠵱家我團隊有300人，喺我字典裏面，只要你專心做，冇可能唔成功，我嘅格言係愛贏才會拼，鍾意勝利就不停靠自己、努力。」

豪宅升值近兩倍

沙田的豪宅當年以二千多萬購入，至今已升值近兩倍。豪華的大廳連接着茂密山景的露台，經過客房後進入巨型的主人房，進房前兩旁是兩間伸延至天花的衣帽間，一邊擺放王玉環的衣服，另一邊放滿鞋履，非常壯觀。除了愛看書與滿屋精緻的擺設，王玉環家居每個角落都佈滿色彩絢麗的鮮花，牡丹花是環姐的最愛，她說：「見到花都會好開心，尤其係女性，個個都鍾意花花世界。我會親自去買花，揀自己當時鍾意嘅花，工人姐姐幫手打理，尤其有朋友作客，我會幫手買多啲花，因為啲花會開四日左右，通常我會連續三日請客。每逢節日都會有特別嘅佈置，咁先有驚喜，我好重視儀式感，所以屋企嘅細節我都好有要求。」去年11月王玉環為替好友趙雅芝慶祝66歲生日，邀來壽星和楊盼盼等圈中好友到她的豪宅中舉行派對，相中可見王玉環的豪宅大廳中掛有巨型宮廷式水晶燈，餐枱佈置更十足貴價西餐廳一樣，每個細節盡顯豪氣，而巨大露台更坐擁園林美景，令人賞心悅目。

王玉環跟丈夫秦先生結婚18年，非常恩愛，屋內擺放了不少老公從外國買來送給她的禮物，其中放在客廳中央、一座西班牙女子正在跳Flamenco的雕塑，是王玉環家中最珍貴的擺設，「佢覺得好似我嘅精神，所以送畀我，我好鍾意。」

【郭偉亮獲厚待受寵若驚】

郭偉亮（Eric）和霍嘉恩日前以主持身份到王玉環的豪宅做開電視節目《星宅大曝光》訪問，王玉環特別設計了餐單接待，更分享了自己的奮鬥經歷，令二人上了重要一課。王玉環說：「疫情下都會請多啲朋友嚟屋企，每樣佈置都自己諗，我希望每個人都開心、健康，一定要有品味人生，我覺得正能量係最緊要，每個人嘅屋企都可以佈置到好靚，只要用心就可以做到。」

受款待的Eric說：「真係受寵若驚，因為環姐對所有嘢都好仔細、好體貼，盡晒賓主之道，例如我哋個位會有塊餐巾，發現點解有個E字？原來每個朋友上嚟食嘢，都有佢哋嘅initial畀佢哋用，淨係呢樣嘢已經好震撼，所有嘢都係自己煮。我問咗幾個問題，真係學到嘢，環姐話會發掘身邊人嘅潛能，無論任何人，用溝通去發掘，呢個能力唔係個個有。」從事音樂監製多年的Eric很佩服王玉環毅然轉行的決心，他對演戲也曾有熱誠，卻欠缺天份，所以要加倍努力。嘉恩則指王玉環家中好夢幻，「我都學到好多嘢，環姐喺電影之路後經歷低潮，佢點樣能夠重新企返起身，確定目標就直接向前行，環姐畀咗好好榜樣我。」