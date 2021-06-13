寶島女星小零雖然在兩岸三地有很高知名度，但她感情路卻很坎坷。首先，她與靚仔男星阿磊拍拖幾年都沒有開花結果，最後被飛，這段經歷對她打擊好大，有一段好長時間經常借酒澆愁。記得有次我聽寶島男星水水講過一段與小零的經歷，覺得小零挺可憐，兩人在寶島已有不錯交情，有次水水在上海遇見小零，被小零拉去吃飯喝酒，怎料小零喝到很醉才肯離開，水水只好親自送小零回酒店休息，殊不知送到房間之後，小零拉住水水不許他離開。

水水只好留下來陪她聊天，聊了一會兒，小零就主動親水水，但水水輕輕推開小零，被拒絕的小零哭着說：「你為甚麼不可以和我親一下，連你都要拒絕我嗎？我真的如此沒吸引力嗎？」水水解釋說：「你又不是不知我是gay的，怎樣跟你做啊！」小零哀求水水：「你試一次吧！可能會有不同感受，我很寂寞，今晚很想有人陪我，你就不能幫幫我嗎？」水水見她這樣哭求也是心軟起來：「好啦！我試一下，但不知行不行，不行就不要怪我啊！」為了做這種事，水水要求再喝醉一點才做，兩人喝醉就這樣搞上了一夜情。

完事後小零曾經問過水水感覺如何，他倆之間有沒有可能發展下去，但水水竟然對她說：「我跟女人做這種事，完全沒有快感，不是你的問題，是我本人的問題，所以我和你是沒可能發展情侶關係，大家像以前般，繼續做好朋友吧！昨晚發生的事就忘記吧！」水水是出於義氣去慰藉小零，他都希望小零可以找到真命天子，後來她真的很快找到男友王公子，好快就談婚論嫁，但水水聽到很多王公子的花心事，想勸小零不要衝動去結婚，但小零已迷了下去，怎會聽勸告？結果婚後她終於看清王公子真面目，但後悔已太遲了。

撰文：白露眉

本欄逢周一、四刊出

【非常人．非常事】

縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，分享「非常人．非常事」，跟「蘋民」圍爐取暖。