有「影視大亨」稱號嘅古天樂，近日同ERROR及Agent L.拍廣告，仲有盧覓雪客串，畫面一開始見肥仔（梁業）瞓咗喺地下，大叫「好熱好熱」，然後見保錡敷冰、Agent L.（曹梓冲）繼續以黑衫黑褲戴黑超扮型做「實Q」，193施施然揸住風扇出現：「冇錯！佢就係我『實Ｑ』，feel到啦！知我咩料啦！」自誇係巨星排場。

畫面一轉就見到古天樂坐喺雪櫃隔籬，涼住風扇，古仔問193：「咁你又知唔知我咩料呀？肥Doi，去開冷氣。」肥仔即望去鏡頭講：「咁黑都怕熱嘅？」擺明窒古仔，古仔即用手拍一拍肥仔塊面，之後盧覓雪出場問眾人：「係咪熱呀？邊個要雪雪？」ERROR及Agent L.一齊指住古仔。

193跳「經典拜神舞」

雪雪興奮走向古仔身邊，古仔一邊笑一邊無奈講：「真係正到不得了！」眾人更起哄叫古仔熱就除衫。呢個廣告主題曲由ERROR唱，而古仔同盧覓雪喺廣告中落力跳舞，見古仔相當玩得，舉手跳舞扭晒腰咁，193喺古仔面對跳《今期流行》經典拜神舞，古仔即笑晒扮踢開佢。

睇影片可見，古仔仲特別鍾意撩肥仔玩，拍拍吓古仔大叫捉住肥仔，另一畫面又見193捉住肥仔時，古仔拎一對沙槌打肥仔嘅肚腩，連網民都忍唔住喺肥仔IG留言問：「老老實實肥仔你係咪課金，點解得你一個同古生最多身體接觸互動。」

肥仔：我請食沙律

跳完一輪，古仔叫Cut拉隊收工，肥仔大叫：「我請食沙律。」MIRROR成員Stanley有留意呢一句，在肥仔IG寫道：「唔好以為我聽唔到你請食沙律呀！」193則在IG出post笑說被古生搶保鑣：「而家知Koo Tin Lok咩料喇，連我實Q都搶埋。Alfred Cho（Agent L.）你唔實Q我，會唔會好冇安全感？」

Agent L.上位拍廣告

阿Dee在IG上載影片並笑言古仔可能順便試鏡搵新人：「作為一個演員，無時無刻都要準備好，古生今次可能係嚟casting㗎！上大銀幕指日可待。」而Agent L.也在IG晒片表示：「 第一次見到古生真人Not Secured！」

盧覓雪中午 亦在IG貼出合照稱「跟多位型男合作（各種唔同類型嘅型啦），仲要有大膽演出（除衫喎)，話哂人哋係女仔嚟，會害羞嫁嘛，你睇我紅都面哂，萬綠叢中一點紅」。不少網民對呢個組合既喜歡又滿意，連Agent.L都有廣告拍，又指呢個廣告好正好好笑，同時羨慕雪雪BB可以親近男神古仔。

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