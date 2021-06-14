無綫（TVB）為配合《2020東京奧運會》宣傳，動員200多名藝人參加《明星奧運會》，其實可算是新瓶舊酒，皆因2004年雅典奧運時TVB都舉辦過一次明星運動會。今次賽事共分9個項目進行，包括足球、射擊、游泳、乒乓球等，當中最刺激一項可能是拳擊比賽。

有報道指由拳界名人陳文義和崔建邦的特訓下，參加的藝人搞到五勞七傷，最嚴重是曾參加ViuTV《全民造星》的杜沚諾被崔建邦打裂兩條肋骨，要中途退出擂台不能再作賽。另外，謝東閔右手韌帶亦告撕裂；鄭俊弘被黃俊豪擊中眼部，慘變「熊貓」；《東張》主持潘梓鋒就被羅孝勇打到變腫。女選手方面，最近被網民鬧爆倒戈的26歲卡文（關嘉敏）就被有武術底子的李君妍打到頭暈暈後爆喊，似乎大家都搵命博到盡！

擁有20多年打西洋拳經驗的崔建邦，收過麥秋成、「奶仔」方紹聰、杜沚諾等學生，今次出任教練，他日前在IG上明言：「要喺幾個星期之內接受訓練，然後要上擂台，根本係一件不可能嘅事。」對於藝人搵命博，崔建邦今日接受傳媒訪問時說：「21日時間訓練！其實好緊，係不可能嘅任務，所以我哋都有館內賽，淘汰咗一批，搵較適合嘅人參賽，可能本身有打過拳、學跆拳、空手道等。」

問到杜沚諾傷勢是否很嚴重，他說：「佢係對練時受傷，打埋館內賽之後，佢發覺越嚟越痛，跟住去睇醫生，醫生建議佢要休息唔適合繼續比賽。佢係輕微骨裂，其實打西洋拳（受傷）好普遍，要休息約6至8星期，打拳擊始終係互相攻擊同防守嘅運動，受傷嘅機會多好多。」

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