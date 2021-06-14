向華強及兒子向佐去年底向台灣移民署申請依親移民，直至今年2月終於有定案，台灣當局以「有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞」駁回申請。由於向太陳嵐在台灣出世，向佐老婆郭碧婷也是台灣女星，故向華強父子合資格申請，最後願望落空，向太當時回應台灣《蘋果新聞網》說：「事情總有水落石出的一天。」但有可能的話會再申請。

未知向氏父子有否再次入紙，不過眼見近日台灣疫情爆發，向太今日在微博放風，發文說要逃離所在地，並標記自己身在台北。她在文中以「省」形容她出生的地方：「我出生地台灣省現在被全世界恥笑中，我不敢在台北偷打疫苗（用特權也不敢）。」又想逃離台灣：「只能快點逃離，帶一群朋友們坐我的新飛機，跑去能打疫苗的地方了！」目的地則為：「可能是最寬容大度的祖國大陸，絕對不會是美國壞人的地方！」並附以三個哈哈emoji。

今年初，向佐申請依親移民仍在批核階段，曾有網民發現向佐是中華全國青年聯合會委員，全國青聯章程第一章第一條中表明：「中華全國青年聯合會是中國共產黨領導下的我國基本的人民團體之一，是以中國共產主義青年團為核心力量的各青年團体的聯合組織，是我國各族各界青年廣泛的愛國統一戰線組織。」向太當時為平息事件，曾讚「台灣政府英明神武的，不會及不能只拿媒體報道來做證據和理由。」被網民嘲笑為移民「變節」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）