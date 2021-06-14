去年踢爆台灣男星羅志祥（小豬）愛多人運動、一腳踏幾船的大陸網絡紅人周揚青，在揮別小豬後，周揚青的戀情備受外界關注。日前微博瘋傳一批周揚青與一名男子共用一傘的照片，相中見該男子不時搭着周揚青香肩，被指是周揚青新歡，引起網民好奇和討論。

據知，周揚青當晚與一男一女友人外出，一行3人從商場出來後，男子價值800萬人民幣（約971萬港元）的座駕上攞遮，女友人自用一傘，男子則為周揚青擔遮，他更親密地摟着周揚青的肩膊。之後周揚青坐上司機旁的副駕駛座，與男子一同煲煙，她更毫不忌諱地把頭靠在男友人的肩上，又玩自拍。周揚青一行3人之後去睇戲，男的為2名女士買雪糕，招呼周到。睇完戲後，男的撐傘送周揚青回家，2人雨中漫步。

有指該男子是好利來老總羅紅的兒子羅昊，比周揚青細6歲，羅紅身家傳有10億人民幣。好利來是中國著名食品品牌，於29年前創立，在中國擁有上千間連鎖店，26歲羅昊是CEO羅紅兒子，現職好利來執行總裁，但他目前並未對此事回應。

雖不少網民都戥周揚青再有戀情感開心，加上周揚青自與小豬分手後，戀情一直無聲氣，網民都戥周揚青心急，而周揚青之前開直播被fans問起這段「撐傘情」，她表示「大家都在問我八卦，都不關注我的衣服呢，大家都特別關心我」。之不過，有網民認為以周揚青的隨開朗性格，與男性朋友搭膊頭這種行為不算是親密，有機會係好友而已。

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