在紛亂的時代，大家總會有種徬徨和無力感，尤其面對未能預知的未來。正值此時，電影便擔當了非常重要的工具，一方面提供一個感情宣洩的出口，另一方面則記錄着當代的精神面貌，尤其是獨立創作，不受商業考量限制，更加難能可貴。

今個星期果燃台為大家揀選了3齣，早前在「香港獨立電影節」放映過的本土獨立短片，分別是陳詠燊監製的《電話亭》、麥曦茵監製的《無依》，以及崔允信監製的《四四年秋》。如果大家錯過了，現在可以在果燃台收看，看看大家會否有所啟發。

監製：陳詠燊

導演：蔡煒樺

這是一個關於等待與堅持的故事，講述一對陌生男女躲在公眾電話亭避雨，男主角（盧鎮業飾演）不停試着打電話給「簡慧婷」，希望對方能打回來；女主角（Jasmine飾演）則剛與男友鬧翻，渴望能與對方重修舊好。這場大雨令兩位失意人擠在一起，彼此扶持，等待着一個機會渺茫的回覆。

「冇人可以打電話返電話亭。」

「但我聽過電話亭響喎。」

「咁係點㗎？」

「冇乜印象。我有時記得嘅，但好快就唔記得咗。」

也許，我們都有過類似經歷。因為種種原因，很多瑣碎事都會被遺忘。在人人都用智能手機的年代，公眾電話亭本身已是可被取替的東西，它只淪為予人吸煙或避雨之所，只等待被時代淘汰。但總有些人，就像故事男主角，默默守護這些時代產物，等待一個回電的奇蹟。

當然，若身邊有Jasmine扶持就更好。

監製：麥曦茵

導演：古本森

香港人口急劇老化，65歲或以上有135萬人，佔總人口兩成。在低沉的社會氣氛下，生育率亦不斷下降，據預計到2040年，長者人口有機會佔總人口約三分之一。

由麥曦茵監製、古本森執導的短片《無依》，便是探討老來無依的問題，講述患有認知障礙的男主角（李英濤飾演），要照顧中過風的妻子（陳桂芬飾演），兩人好不容易相愛幾十載，老來卻因病痛而受到考驗。

「好靚呀，如果時間過得慢啲就好。」

「以前，我都係咁諗。依家嘅日子真係好難過。」

導演以這對老夫老妻的舊記憶，慨嘆往事只能回味的欷歔，幾幕慣用的黑白鏡頭下，流露出絲絲末世情感。

監製：崔允信

導演：陳志昇

經歷過「三年零八個月」的香港人，都會很痛恨和懼怕殘暴的皇軍。《四四年秋》背景設於1944年日佔時期的香港，男主角為英國人當跑腿，帶着日軍情報準備潛逃大陸，為躲避皇軍圍捕而遇上女主角。

兩人對話間討論到「抗爭」與「去留」的問題——「每次出去都好驚」、「呢度係我哋屋企，我唔會走」、「但我哋越驚就越縮」，每句話都感受到當時的香港人有幾恐懼。

然而，作為有自由意志的人，人人都有他的選擇權，而每個選擇都有其苦衷與因由。就正如女主角為了見到香港重光，甘心捨身成仁，而男主角逃跑有用的話也毋須感到可恥。在大時代下，無論去留，都應該值得尊重，都應該互相尊重。

《香港獨立短片選》頭炮，《電話亭》、《無依》、《四四年秋》，三齣精彩短片果燃台現已上架，無區域限制供蘋果讀者免費觀看。

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