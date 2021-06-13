息影女星王玉環（環姐）是中韓混血兒，90年代初期退出娛樂圈後轉投保險行業，如今是年薪過千萬的保險公司高級區域總監，現年65歲的環姐抱有永不放棄、永不言休的精神，令她走上成功之路，今年環姐更希望再上一層樓，向資深區域總監一職進發。其實工作之餘，疫情下環姐愛款待好友到她位於沙田壹號雲頂、樓價近5千萬的2,800呎豪宅聚會，家居臨近漂亮山景，內裏佈置十分講究，尤其有客人到訪，環姐總會用上數日為家中添置滿屋鮮花，加上華麗的裝潢，猶如皇宮一樣。

環姐跟秦先生結婚18年，二人擁有深圳與壹號雲頂的豪宅，家中一切事由環姐揸弗，環姐笑說：「我對屋企嘅嘢係有要求嘅，樣樣嘢都要花心思，做到最完美。我老公好支持我，買屋、甚至佈置任何嘢我哋都會一齊商量，互相尊重，咁樣先可以維繫。」看到環姐家中精心的鮮花佈置、名貴餐具、就連外籍僱工與廚師的圍裙上也繡上「玉環廚房」4字，已感受到環姐對賓客滿滿的愛。

80年代，環姐曾經跟已故著名演員午馬相戀，兩人的愛情長跑達15年之久，提到這段感情，環姐也毫不避忌：「其實我人生低潮都係喺同男朋友分開呢個時候，當時鬼戲又唔流行，嗰時我35歲，好徬徨，又怕嫁唔到出去，不過我知道要振作返自己，我鍾意做運動減壓，跟住睇返啲激勵人嘅書，喺書入面會搵返啲答案嘅，唔可以遇到困難就咁坐喺度。人生一定遇到好多波折嘅，不過我起身好快，當時不停做嘢，女人一定要有事業心，事業、家庭平衡，呢個價值觀好緊要。」

環姐35歲決心轉行做保險，一做27年，環姐分享其成功的座右銘：「其實轉做保險都係好偶然，嗰陣時冇人搵我拍戲，我唔可以坐喺度等，所以自己要主動，咁啱有個保險朋友叫我加入咗呢個行業，我覺得自己都未夠成功嘅，因為自己繼續有目標，做人一定要不停進步，成功係要堅持，專注只係做一件事，由唔識做，去到好專業嘅保險人，而家我團隊有300人，喺我字典裏面，只要妳專心做，冇可能唔成功，我嘅格言係『愛贏才會拼』，鍾意勝利就不停靠自己、努力。」

日前，郭偉亮（Eric）與霍嘉恩以主持身份到環姐的家做香港開電視節目《星宅大曝光》訪問，環姐特別設計了餐單接待，更分享了自己的奮鬥經歷，令二人上了重要一課，環姐則說：「疫情下都會請多啲朋友嚟屋企，每樣佈置都自己諗，我希望每一個人都開心、健康，一定要有品味人生，我覺得正能量係最緊要，每個人嘅屋企都可以佈置到好靚，只要用心就可以做到。」Eric則說：「真係受寵若驚，因為環姐對所有嘢都好仔細、好體貼，盡晒賓主之道，例如我哋個位會有塊餐巾，發現點解有個E字？原來每個朋友上嚟食嘢，都有佢哋嘅inital畀佢哋用，淨係呢樣嘢已經好震憾！所有嘢都係自己煮。我問咗幾個問題，真係學到嘢，環姐話會發掘身邊人嘅潛能，無論任何人，用溝通去發掘，呢個能力唔係個個有。」嘉恩則指環姐家中好夢幻：「我都學到好多嘢，環姐喺電影之路後經歷低潮，佢點樣能夠重新企返起身，確定目標就直接向前行，環姐畀咗好好榜樣我。」

從事音樂監製多年的Eric很佩服環姐毅然轉行的決心，他自己也曾經對演戲有熱誠，卻欠缺天份，所以要加倍努力。提到三個電視台也能看到Eric身影，他說：「我都冇諗咁多，邊度搵我就做，總之我哋呢行有嘢就做，有嘢就學，唔好諗咁多。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）