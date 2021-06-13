不少怪物電影，都因為太成功而開拍續集。當大部份續集都只為了掠多一筆而食住條水不敢創新，也有一些，擺明要顛覆第一集。

撰文：月巴氏

1986年 Aliens

《異形續集》最成功

列尼史葛（Ridley Scott）執導的1979年那一集，太經典，占士金馬倫（James Cameron）被委以重任，只延續異形、女主角薛歌妮韋花（Sigourney Weaver 圖）和世界觀，卻大膽地改變電影類型，將首集的科幻恐怖片改為科幻動作片，人類VS異形；而當上集只得一隻異形，今集戲名「Aliens」以眾數講到明空群而出，再加多隻Final Boss異形皇后，完成了史上其中一齣最成功續集電影。

1990年 Predator 2

《鐵血戰士續集》捲毒戰

1987年首集，安排阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）這肌肉英雄決戰強悍血獸，嚴格來講，屬B片格局。續集延續B片味，卻把場景由蠻荒森林，搬到1997年的罪惡城洛杉磯，血獸介入LAPD與哥倫比亞、牙買加毒犯的戰爭中。阿諾不拍，主角換上《轟天炮》（Lethal Weapon）的丹尼高化（Danny Glover），不sell肌肉（那一年肌肉英雄已過氣），改為在城市鬥智鬥力。我覺得仲好睇過第一集。

2016年 10 Cloverfield Lane

《末世街10號》夠驚慄

《末世凶煞》怪物造型普通，但玩拍攝手法，效果理想。《末世街10號》其實不算是嚴格定義下的續集，只是故事發生在同一個universe：瑪莉伊莉沙伯雲絲迪（Mary Elizabeth Winstead 左）決定離開男友，出走，卻遇上車禍，醒來發現自己被鎖在密室，救她的尊高文（John Goodman 右）說世界已被生化武器污染。其實更似一齣驚慄片，但到最後怪物的確有出現，有人嫌突兀，有人讚估佢唔到。