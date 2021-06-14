莫文蔚（Karen）一連三場「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站」昨晚圓滿結束，尾場嘉賓分別邀請張學友及李克勤到來，Karen德國籍老公Johannes也上台為太太伴奏，踏入尾場情緒難免更易觸動，但Karen整晚狀態十足且表現堅強，只在尾段時感觸哽咽。

尾場到來捧場的圈中人包括剛接種完科興第一針的汪明荃、梁詠琪、廖碧兒、林奕匡、謝茜嘉和老公、趙式芝、薛家燕、黃偉文、糖妹等。Karen繼續貼身舞衣作主打騷長腿登場，唱到《當你老了》送給媽咪後，莫媽媽在台下起身大力拍手支持。其間Karen感性表示：「今晚最後一晚，心情依依不捨，又好期待，會係最絕最難忘一晚，今晚打算唱爆紅館，係最後一次，大聲啲嗌。」

等足學友35年

Karen介紹學友出場前，表示自己等足學友35年，若然在唱歌生涯未能合作會是人生遺憾。學友出場後獲得熱烈歡呼，他謙虛表示很久沒有上紅館，綵排時不禁大叫一聲「紅館」，Karen指早在1992年時曾近距離接觸學友，「當時佢係神級巨星，我係十大傑出學生，喺一個戶外騷上以學生身份為學友伴舞。」螢幕展示當年照片，2人均十分青春，學友笑說：「邊有咁靚學生妹，我當時冇表示咩？我嗰時已經唔得。睇見都欷歔，Karen仲保持得咁好。」學友與Karen合唱《只想一生跟你走》、《離開以後》、《妳的名字我的姓氏》等串燒歌，久未在港踏台的學友竟說：「Karen冇考慮我年紀，我收到medley時即刻問可唔可以簡單啲，我而家學嘢好慢，記得好辛苦，不過都記到，會盡力。」Karen再分享昔日跟學友往事，她在1986年讀書時期擔任校刊編輯時，曾找來學友的超級fans同學去找學友簽名做校刊封面。另外學友叫現場fans以誠意打動Karen再開騷，「唔喺紅館唱，第日去另一個更大場地唱。」

丈夫伴奏恩愛咀嘴

演唱會尾聲時，Karen老公Johannes突現身舞台，夫妻對住彈琴，點契十足，Karen介紹老公時叫大家報以熱烈掌聲支持，其後Johannes為太太伴奏一曲《再生》，Karen大讚：「多謝晒，老公好叻，對住咁多人彈琴。」表演完後兩人在台上恩愛咀嘴。之後便到克勤出場，Karen指兩人相識28年來首次合唱，她說：「克勤係我大大大師兄，我93年正式踏足娛樂圈，克勤加盟星光唱片簽約時，我就係獻花畀佢位小妹妹，佢算係我恩人，帶我出嚟。當年克勤第一首歌《回首》MV我都有份拍，所以一定要請克勤嚟，先係prefect ending 。」

告別紅館舞台

完騷後Karen接受訪問時高呼：「好爽，雖然可以繼續唱，但覺得啱啱好，貴精不貴多。」嘉賓歌迷都戥今次她最後紅館演出不捨，Karen說：「唔會唔表演，只係轉個新科技新形式，或會網上演出。」屆時豈不是美腿絕迹？她笑說：「唔會，總有方法，或者好似學友講去比紅館仲大嘅場地演出，而家有走盞位，到時唔做大型，造巨型。」Karen自言今次碌盡人情卡邀請嘉賓，學友絕對是驚喜，她親自邀請對方一口答應，十分感動。她再次激讚說：「老公第一次上台演出，好犀利，佢彈琴好叻，但要對住觀眾做表演係兩回事。」並表示完騷後會將人交給老公以作報答。Karen整晚表現堅強沒有爆喊，她解釋：「唱到《Hey！如果》時，歌詞講離別好感動，係第一次公開演唱呢首歌，雖然好感動但唔喊得，因為接住就係同老公彈琴環節。」

為MV服飾失策感內疚

新歌MV因穿上被大陸網民列入涉辱華品牌D&G上陣，即被小粉紅狙擊，Karen承認有失策並感到內疚，跪低說：「呢兩日專注做show，今日清楚了解咗件事，係自己疏忽，冇得賴，平時着咩衫都唔care品牌，事實係需要care，今次冇留意到，造型師借咩我就着，話適合拍MV我都冇過問其他，係一個好好教訓，以後最細detail都要自己留意。」有指事件是受馬天佑連累，她說：「冇人想有任何事發生，整個團隊都唔想發生事。」為免敏感，新歌MV已下架，她說：「要整返好佢，但未知點做。」

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