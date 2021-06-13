邵氏新劇《黑金風暴》早前在澳門拍外景，去年底剛為人父的林峯就被影到凸腩，現出幸福肥。近日《黑金》移師回港拍攝，主要演員林峯、黃浩然、周秀娜及何珮瑜（Jeana）在粉嶺和合石靈灰安置所開工。雖然主要場景在室內進行，但在高達30多度的溫度下，最忙碌的是梳頭及化妝師傅，要頻頻為兩位女演員補妝，兩位男士手提電風扇不離手降溫。

日前下午一時許，林峯坐着七人車到達和合石靈灰安置所，在場工作人員正在放飯。稍後周秀娜、Jeana同黃浩然先後到達，臨開工前各人都手持香燭先向四角拜祭一番。林峯同黃浩然先在樓上埋位，他們在龕位前交談一輪後，似乎話不投機，黃浩然調頭便走。完成拍攝後，二人助手紛紛上前，一邊為他們抹汗，另一邊就遞上手提電風扇。到兩名女演員埋位，兩位男士就急步落樓上車嘆冷氣。

兩位女士拍攝時間稍長，只見她們在試位時已不停抹汗，每完成一個鏡頭，都見到梳頭師傅及化妝師，急急腳上前為二人整理髮型及補妝，非常忙碌。到最後一個鏡頭時，四位演員已經換過另一套戲服，一同拜祭。黃浩然上完香後跟Jeana又一言不合，調頭就走。順利完成拍攝後，各人即時返回車上，黃浩然見到有記者在場，友善地揮手。

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