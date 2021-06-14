近期ViuTV節目走勢強勁，而今晚10點半首播的《嫌疑事件簿》，找來一班新生代的演員參與，以真人推理遊戲考驗他們，參與的演員有張建聲、顧定軒、談善言、陳炳銓等。而無綫亦嚴陣以待，以45分鐘的節目《死因有可疑》同時段硬撼，就連慣常於晚上11點播的《晚間新聞》，罕有地要讓路，延遲15分鐘。

今晚《嫌疑事件簿》首集主題為渡假村殺人事件，節目一開始以劇場式呈現，各演員扮演不同角色，帶出都市傳說中的殺人事件。而今集一班年輕人在渡假村狂歡一晚後，翌日食早餐時演管家的陳炳銓發現阿民被殺，死在床上屍體有漆油及瘀痕。今集參與的8位演員有張建聲、歐鎮灝、談善言、陳凱詠（Jace）、黃溢豪、鄧麗英、李炘頤（Alina）和米露迪。各人在命案發生後，管家要求飾演屋主少爺的歐鎮灝，在個多小時後，交出涉嫌兇手的人名。之後他們分別走入各人房間搜證，推斷誰是最大嫌疑人，過程中又有邊個說謊呢！

節目《嫌疑事件簿》以Live Action Role Playing（簡稱LARP）呈現，即是以解迷為主的真人角色扮演遊戲，玩家要根據劇本的基本資料，去扮演自己的角色，在搜證階段，玩家要搜集證據，同時又要完成支線任務。而在公開討論時，玩家可以同對方對質，亦可以助自己洗脫嫌疑，在第二輪討論指出心目中的真兇，最多人投選出來的嫌疑人，將會接受制裁。

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