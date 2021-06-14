26歲「格仔導演」Mike短短5年喺ViuTV闖出名堂，由製作組最低層PA升至ViuTV導演最高階Senior Producer，Mike團隊除咗出名「自肥」，更好識得「包裝」，因此Mike導及Agent.L人氣絕不比193輸蝕，Agent.L近日成功上位，跟古天樂及ERROR拍廣告，而Mike導今日則在IG晒攀石影片，雖然Mike導指這個動作是「normal」，不過網民都俾佢敏捷嘅身手，嚇到O晒嘴！

影片中見Mike導一彈起就把整個人拉上去，腳嘅擺位及移動配合身體平衡，動作相當俐落。有網民即分享影片並紛紛留言，「背脊有肌好勁」、「你咁飛過去叫normal」、「Mike導之日常」、「站喺高級學員嚟講，呢個動作係正常」。另有網民向Mike導提議想睇193同肥仔「飛」一次。

Mike導一向熱愛大自然，執導《美女郊遊遊》及《大海男兒》均帶觀眾睇香港自然景色，喺《ERROR自肥企画》更有一集跟幕後出海尋找白海豚，絕對不介意孭大機攀山涉水，而Mike導本身是運動健將，擁有健碩身形，喜歡獨木舟水球、行山及潛水等，在拍攝《美女郊遊遊》時認識攀石高手，所以近年Mike導醉心攀石運動，更感染Agent.L及RainP一齊玩。

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