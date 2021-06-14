韓國男團B.A.P出身的31歲男星力燦昨日（13日）深夜企圖自殺，幸而最終沒有生命危險，根據韓媒《Star News》報道，力燦於昨日深夜企圖自殺，他於昨日在IG上載文章，當中提及自己涉及的性侵案和酒駕事件，表示正就事件反省，同時向fans道歉。而力燦的母親看到相關留言後，感覺兒子情緒不穩，於是即聯絡兒子身邊的友人，最終成功阻止不幸事件發生，目前正在家中休息。

一審被判10個月

力燦大前年被爆涉嫌於度假屋內性騷擾一名同行的20多歲女性，檢方接手調查後認為力燦有性騷擾的嫌疑而起訴他，案件一直在進行公審階段，至早前力燦在一審中被判囚10個月，以及接受40個小時的性暴力治療。而昨日深夜他在IG留言：「很抱歉現在才說出來。雖然有些晚，但是想對大家說聲抱歉，所以寫了文字。我想先向我一直以來的所有行動表示信任，並向等待我的各位表示道歉，雖然晚了一些，但是有很多與報道和事實不符的故事，所以我很少回應。很抱歉，讓你們擔心了。希望所有人都幸福。 請原諒我，我只能報答一直信任我的人，既抱歉又抱歉，希望所有人都能平安無事地幸福。」

而力燦所屬的事務所就表示目前先處理事態，正在照顧藝人中。

24小時求助熱線︰

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撒瑪利亞會熱線(多種語言)︰28960000

生命熱線︰23820000

東華三院芷若園熱線︰18281

社會福利署熱線︰23432255

醫院管理局精神健康專線(24小時精神健康熱線諮詢服務)：24667350

明愛向晴熱線：18288

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