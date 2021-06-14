韓國女星朴寶英孖男星徐仁國主演的tvN劇集《某一天滅亡來到我家門前》，將於今晚播出最新的第11集，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

劇中除了有朴寶英孖徐仁國組成「滅亡CP」外，李洙赫孖申度賢組成的「長腿CP」亦引起劇迷關注。另外飾演神秘「少女神」的鄭知蘇，亦被網民睇好上位當新一代清純系女星的接班人。

孖李洙赫演「長腿之戀」

現年25歲的申度賢擁有1.74米的身材，入行前曾任模特兒，並於2018年透過網劇出道，翌年加盟VAST事務所當玄彬的師妹。近年她陸續演出《有瑕疵的人們》、《出師表》等劇，去年憑《機智醫生生活》中裴醫生一角上位。

而申度賢今次就跟李洙赫於《某一天滅亡來到我家門前》上演「長腿之戀」，連朴寶英都大讚有睇頭：「劇中的三角關係也非常平均，大家看這套劇時，一定會很好奇他們的故事，絕不會覺得無聊。實際上她比我小，我才是姐姐，但是劇中我飾演妹妹，因此我們也會互相開玩笑，每一天都很愉快地拍攝。」

為《上流寄生族》退學

而劇中飾演「少女神」的21歲女星鄭知蘇，過去是花式滑冰選手，曾奪樂天市長盃金牌。她於13歲立志當演員，早年更為了演出名導奉俊昊執導的韓片《上流寄生族》，毅然從同德女子大學退學，最終憑富家女多惠一角彈起。鄭知蘇之後主演《謗法》和《Imitation》，當中《謗法》的大前輩成東日曾點名力讚她具多重魅力：「她真的很有魅力，所以我不敢靠近，因為我已經結婚了。」

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