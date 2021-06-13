陳柏宇與符曉薇（Leanne）於2017年結婚，翌年誕下女兒陳羿辰（Abi），婚後常於社交網晒幸福，Leanne早前不幸陀畸胎接受人工流產，陳柏宇亦體貼陪伴渡難關。不過Leanne前晚突然於Ig限時動態貼長文，狂轟陳柏宇更坦言想離家出走，雖然「婚變文」一閃即被刪，但有網民截圖瘋傳。

仆心仆命被挑剔

Leanne文中控訴陳柏宇三冇︰「好嬲好嬲你，冇求婚、冇禮金、冇過大禮。」她更指「將自己嘅金器畀晒你賣」但卻換來被挑剔，感覺委屈︰「我一路覺得你值得，我以為你都係咁，會珍惜我，點知聽到原來我畀咁多壓力你，嗰刻真係想離開。希望以後就算唔稱讚，都唔好踩到一文不值。」更指若不是女兒，已經會離家出走。不過Leanne一連兩天上載一家三口到酒店staycation的圖文，不似婚變。

Leanne昨日回覆《蘋果》承認與老公嗌交，原因是老公不似她懂得稱讚對方，反而經常挑剔她令她感委屈：「我嬲到差啲離婚，點解講到我除咗識煮飯外，就乜功能都冇？」她補充說：「我哋已冰釋前嫌，爸爸（陳柏宇）話佢好多嘢都擺喺心度，冇同我講，佢會學習多啲講出嚟。」

對於網民所截圖的「婚變文」，Leanne表示是她給老公的回覆，又指兩人鬧交後，陳柏宇打了千字「悔過書」道歉，文中提到自己的苛刻用詞、不尊重態度及永遠覺得自己是對的心態全都會改，又指太太及女兒Abi是人生意義及動力。Leanne指被老公「悔過書」感動：「陳生同我一齊10年，冇乜打咁大篇文，好sweet。」至於變賣金器，她解釋是日前金價高，故交老公賣掉：「爸爸冇畀返啲錢我袋，我好多生活費都係佢畀。」

冇畀滿分感委屈

傳出婚變後，昨午陳柏宇與Leanne齊齊在車廂開直播解畫，直認有廣告商以為他們離婚，考慮是否要抽起兩人的廣告。陳柏宇指事件起因是日前接受訪問，太太讚他好老公後，他卻沒給太太滿分，他說：「佢覺得好委屈，跟住有委屈病。」他又指之前忘記太太生日都會令她委屈病發作，身後的Leanne即指過去五年被他激嬲過五次。Leanne昨午也在Ig限時動態再貼文︰「噚日有睇live嘅朋友，叫我分享陳生點樣𠱁我嘅文章，點知分享完，冇睇live嘅朋友就大做文章」更認錯︰「都係我衰，搞到咁大烏龍出嚟。」陳柏宇亦將千字文「悔過書」放上限時動態補鑊。