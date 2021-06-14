現年53歲的李婉華，婚後移民加拿大，與圈外老公李守正育有一女兩子。近年她活躍於網上，去年開設自家YouTube頻道《移加李婉華》。不經不覺她的大女Natalie已17歲，甚少在社交網貼家人相的婉華，今日罕有貼出與女兒Natalie的合照，原來大女已中學畢業，將踏入大學之路。

相中的Natalie長得亭亭玉立，跟媽咪餅印一樣。穿上畢業袍的她手執一束花，而另一隻手握住媽媽，母女情深。李婉華用英文留言︰「我最親愛的女兒Natalie，十分用功、努力，終於來到告別了。祝你在進入大學的路上，一切順利！我是驕傲的媽媽。」不少網民都有留言祝福，包括馮盈盈的緋聞舊愛鄭衍峰，他留言︰「congrats congrats」。本身在加拿大出生的鄭衍峰，曾在加拿大中文電台工作，跟李婉華是電台同事，之後他來香港發展加入TVB。

雖然李婉華已移民加國多年，不過她一直心繫香港，事事關心。過去兩年香港發生巨變，到近一年的疫情，都令她多次傷心流淚。不過，勇於為港人發聲的李婉華，令其工作了10年的電台主持工作遭受打壓，最終她離開電台，轉戰在網上開頻道，繼續做節目。

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