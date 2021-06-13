韓國男星李光洙4月宣佈退出主持11年的人氣綜藝節目《Running Man》（RM），他演出的最後一集《RM》於昨日播出，光洙跟成員重回初次拍攝的場地，跟成員玩最後一次比賽，成員們都依依不捨。

讀信有笑有淚

於昨日播出的「再見光洙」特輯中，光洙跟成員回到11年前第一次拍攝的地方、漢江等地，節目組更拿光洙11年前的照片跟現時對比，同時「清算」光洙多年的「罪行」，指他因犯下欺詐、暴力對待成員及財物損壞等逾三千宗罪，笑言要判他入獄1,050年，而光洙一行人要透過完成任務來減刑。

進行任務時，其中一個問題是問光洙父親的本名，劉在錫寫對答案時，光洙突然開始哽咽，對於劉在錫記得自己父親的名字，非常感動。節目尾聲，眾成員寫信跟光洙道別，讀信過程中有笑有淚，而楊世燦喊得最勁。池錫辰向光洙表示：「即使不是《RM》，我們仍是家人。」劉在錫就表示：「已經過去11年了，辛苦到無法用言語來形容。別擔心我們，做自己想做的事吧。因為你，一點都不無聊。」他笑言光洙離開後，由池錫辰及楊世燦來扮演光洙的角色。而光洙讀出自己寫的信時，一度激動得講不下去，之後表示：「感謝成員讓我擁有現在的自己，也讓我感受到一個家庭。對不起，以及對不起。雖然11年來沒有發揮好，但是好像盡了全力，每星期都盡了最大努力，今後也請大家多多喜愛和關注（《RM》）。」光洙臨別前，更特別為眾成員送上禮物。

前導演讚敬業

另外，光洙的事務所昨日亦公開結束錄影時的現場照，光洙收到蛋糕、鮮花及感謝狀，他笑得非常開心，事務所亦發文：「感謝11年來一起奔跑的《RM》李光洙，感謝每個星期日、11年一起奔跑的fans和觀眾，真心感謝你們！」《RM》的前導演李煥鎮亦於Ig發文指光洙即使受傷、感冒，仍落力比賽，大讚他敬業：「我有話一定要對所有人說，光洙不是儍瓜，就算是儍瓜，也不是儍到那種程度。」