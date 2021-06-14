今集《調教你MIRROR》請到麥子樂客串顧客，幫手調教AK、Alton及Frankie。介紹返，麥子樂入行超過廿年，在藝訓班出道，拍過電影，在ViuTV劇集《詭探前傳》、《地產仔》演出，但12位鏡仔之中，AK、姜濤、Edan及Jeremy都表示不認識麥子樂。

花姐在入營前向梁祖堯透露，覺得MIRROR出道太順利，有時有成員會覺得，出道至今仍未有機會作個人演出。梁祖堯今次邀請麥子樂幫手，除了是想考考鏡仔反應，亦想借前輩經驗，令鏡仔知道在娛樂圈搵食，絕不容易。

回到正題，今集第一節焦點在Frankie及AK身上，花姐覺得Frankie有點懶、隱形，由初是下屬寶姐覺得Frankie靚仔，強力推薦簽入MIRROR，而Frankie都知道自己不是焦點、表達能力有點差，出道兩年後，「睇唔好自己在在團中嘅定位。」

阿祖今次安排AK、Alton及Frankie在麵包店打工，由麥子樂扮客人，演一場找錯錢的戲碼，測試三人反應，尤其是AK會否過火，最終AK果斷賠錢。之後麥子樂與MIRROR分享，入行後的辛苦經驗，教MIRROR要享受、投入工作，否則會為諗太多與其他演員的待遇、鏡頭多少不同，令工作過程變得辛苦。Frankie聽完麥子樂分享說：「有啲心酸、慚愧，麥子樂嘅等待好正面，但我嘅等待會鑽牛角尖、負面，會心酸未做好啲，應該要感恩依家有嘅嘢。」

今集亦有一節「幕後我最喜愛的MIRROR成員」環節，由幕後工作人員以camp中的表現投票，結果Ian、AK、Tiger成為最後三甲，阿祖公佈入圍原因，Ian平時一直都給人感覺冷淡，但在camp中好坦白承認自己不坦白，獲得欣賞；AK則好主動幫到拍攝節奏；Tiger就因為不在節目焦點位置，但每次都好真誠、認真地完成工作。最後由Tiger得獎，他說：「認真去做多多少少會有人睇到，我到依家都相信。」

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