時尚世界在面對新挑戰後，頃刻萬變，今個星期啟動的米蘭男裝時裝周，63個品牌至今只有Giorgio Armani Etro及Dolce & Gabbana決定開實體騷。一級方程式跑車名牌Ferrari(法拉利) 則勇闖時裝界，昨日為其第一個luxury collection舉行時裝騷，貼潮帶運動機能風的設計，誓要在競爭大的時尚領域搶灘。

Ferrari當日宣佈推出第一個時裝系列時，雄心萬丈，表明預期服裝系列在未來七至十年，可以為公司帶來十分一的營利！品牌昨晚隆重其事在意大利總部內、新車製作旁邊舉行2022春夏時裝騷，足見這門新生意不容有失。首個系列主打色，自然是法拉利logo的鮮紅、鮮黃及黑色！

37歲、曾在Armani 打過工的創意總監Rocco Iannone主理新裝，由名模Maria Carla打頭陣出場，她穿上一組幹練風灰黑suit dress，單邊袖以鮮黃色賽車手風衣袖作設計，再束上紅色運動風腰帶，非常acid bold、搶眼亦高級。

加大碼、巨膊剪裁boxy風的西裝褸、biker等飾似立體線條大口袋，帶賽車選手制服味的車線padded 皮革外套、風衣等，全配以運動長褲、短褲。時裝味濃的oversized外，lifestyle格局、可穿性高企的款式更多。紅黃黑白外，電光藍色亦成為主打色，大坃colour blocking及拼皮、拼色效果；獨特的材質衣料及機能風亦滲出一點 futuristic edge。汽車本業下的型格運動風，Ferrari的名字、logo等變作不同的印花圖案及裝飾，用上世紀40-60 年代古董法拉利相片、雜誌封面製成的復古味印花，配以鮮艷頻色，曬冷之餘亦同樣帶來新鮮感。

50多個造型中，八成以上的設計都切合大趨勢走性別流動、男女可穿，同一個look亦用心由男、女模特兒各自演繹。尺寸包容度極高，可去到XXXL，定價則由二千元Tee起跳。一如品牌所形容，服裝系列不只是只為車迷，而是 diehard fans以外的潛在粉絲而設。總括而言，Ferrarti首發新裝整體型格、貼潮搶眼，亦有指其玩boxy加大碼剪裁與Balenciaga類同、和Prada近季調配的意式高尚運動優雅，及off-white招牌的鮮黃色扣帶雷同，但無損其好評。

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