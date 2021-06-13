65歲的王玉環是中韓混血兒，曾就讀韓國大邱華僑中學，她在80、90年代來港加入影圈發展，拍過二十多部電影。由於王玉環當時是著名演員午馬的女朋友，在男方的引薦下拍過不少殭屍片及鬼片，當中不少叫好叫座，被封為「殭屍片天后」、「鬼后」，拍過的殭屍片包括1986年《殭屍家族》、1987年《靈幻先生》、1988年《殭屍叔叔》、《靈幻小姐》和1991年《猛鬼狐狸精》等，王玉環坦言當年因有午馬照顧，入行初期一帆風順，行內人甚至尊稱她為大嫂。她曾在訪問中表示：「我由細到大都很想做明星，當年好崇拜午馬，他是大導演又幽默，那時我戀愛大過天。」雖然王玉環和午馬拍拖足足長達15年，但最後分手收場，即使後來不時受訪提及對方，但王玉環指老公為人很開通，完全不介意。

王玉環退出娛樂圈後轉任保險從業員，發展一帆風順，年賺過千萬，近年已升為保險公司的高級區域總監，更是連續16年百萬圓桌會會員，她曾分享成功之道：「儘管客戶清楚表明立場唔想買保險，不過我依然會持續服務，多一次嘅堅持，發揮多一啲嘅耐心，反而會得到客戶青睞你嘅專業同敬業。」

《殭屍家族》1986年

演女殭屍一炮而紅

《靈幻先生》1987年

演王婆，化身厲鬼後進行報復

《殭屍叔叔》1988年

演以色誘偷取殭屍的狐狸精