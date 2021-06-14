父親節在即，想送上溫馨小禮物𠱁一𠱁一家之主開心，不妨考慮實用的美容產品，讓父親由外至內都能放鬆一下皮膚及身體。

山茶花威力

Shiseido Men新作Ultimune煥能肌活免疫再生精華，採用三重山茶花專利技術及柔軟外環乳化技術，質感清爽，配合煥能保濕潔面膏，包辦父親的護膚步驟。

杜松釋壓力

忙於工作的父親可藉杜松及香櫞果的香氣，放鬆身體。此盒套裝包括杜松果剃鬚啫喱、保濕乳液、香櫞果清爽香皂。

抗倦減疲勞

Clarins新推出的男士活力抗倦醒膚啫喱加入G-Red複合物，注水滋潤，輕盈質感容易被肌膚吸收，同時散發出柑橘花香和木質清香。同系列的活力抗倦眼部啫喱走珠眼霜，可減淡黑眼圈和眼袋，幫父親踢走生活中的疲勞。

柑橘溫暖香

K by Dolce & Gabbana系列代言人、意大利blogger Mariano Di育有三子，經常和囝囝一齊父子裝。而K by Dolce & Gabbana香水系列淡香氛，充滿活力的柑橘及柔和木質基調的香氣，帶出父親的溫暖魅力。

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