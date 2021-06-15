汪明荃與環星唱片老闆張國林今日到黃埔撐場，欣賞由謝曉瑩主演網絡版粵劇《重生趙飛燕》，粵劇採用新科技，稍後會推出網上版，任由觀察選擇結局。

環星太子爺張子丰近日盛傳追求女神陳瀅，被收納為新兵，父親張國林今日現身活動，對囝囝緋聞最初表示不知情，但早已認識陳瀅，他說：「佢淨係19號約咗我食父親節飯，印象中佢哋都成日上嚟公司，一班朋友一齊。」對陳瀅印象以乖女稱讚，不過講到做新抱，張國林即笑稱問題尖銳，「我冇問題，佢揀咩人冇問題，最緊要佢鍾意。」後來他才透露有向兒子追問戀情，他說：「不過佢話唔係真，只係傳、作嘢，阿仔而家都有好幾年冇拍拖，今次我冇鼓勵亦冇拒絕，由佢順其自然。」

阿姐前日接種第一針科興疫苗，身體並無異樣，當日家英哥在旁陪伴，阿姐說：「我本身好怕打針同抽血，唔係因為枝針痛。」本來羅家英一同接種疫苗，但因他糖尿指數高未能接受注射，「等佢調整吓飲食先再打，咁高真係要注意吓，我都成日提佢要戒口，但麻麻地聽話，越叫越想食。」

阿姐今日專誠來取經欣賞新科技，看看新潮效果，再考慮會否將作品注入原素，她認為自己作品中《楊枝露滴牡丹開》最適合配製網絡劇場。今次主辦商花上6位數字通宵製作特技，劇場監製及音樂設計高潤鴻希望粵劇可以走前，打入年輕人市場，讓大家認識廣東文化。

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