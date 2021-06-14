時尚世界在面對新挑戰後，頃刻萬變，今個星期啟動的米蘭男裝時裝周，63個品牌至今只有Giorgio Armani、Etro及Dolce & Gabbana決定開實體騷，Sergio Rossi上周又賣了給內地復星。跑車製造商Ferrari（法拉利）則勇闖時裝界，前日為第一個luxury collection舉行時裝騷，設計及用色搶眼，貼近潮流帶運動風，但就被指和Prada及Off-White相似。

Ferrari當日宣佈推出第一個時裝系列時，表明雄心萬丈，更預期服裝系列在未來七至十年，可以為公司帶來十分一盈利！前晚隆重其事在意大利總部內、新車製作旁邊舉行時裝騷，足見這個新支線不容有失。首個系列主打色自然是法拉利logo的鮮紅、鮮黃及黑色！由37歲、曾於Armani工作的創意總監Rocco Iannone主理，名模Mariacarla打頭陣，穿上一組幹練灰黑suit dress，單邊袖以鮮黃賽車手風衣袖作設計，再束上紅色運動風腰帶，非常acid bold、搶眼度高。

法拉利變圖案

時裝味濃的oversized剪裁外，lifestyle格局的款式更多。加大碼、巨膊剪裁boxy風的西裝褸、biker等飾以立體線條大口袋。紅黃黑白以外，電光藍色也成為主打，大玩colour blocking及拼皮效果；獨特的材質衣料和服裝功能性也滲出一點futuristic edge。汽車本業下的型格運動風，Ferrari的名字、logo等變作不同的印花圖案及裝飾，用40至60年代古董法拉利相片製成的復古味印花，晒冷之餘亦同樣帶來新鮮感。

走男女可穿風

52個造型中，八成以上的設計都切合大趨勢走性別流動、男女可穿，同一個look用心由男、女模特兒各自演繹。尺寸更表明包容度極高，可去到XXXL，定價由二千元的tee起跳。一如品牌所形容，服裝系列不只是為車迷，而是為die hard fans以外的潛在粉絲而設。總括而言，Ferrari首發新裝整體型格、貼近潮流而搶眼，亦有指其玩boxy加大碼剪裁與Balenciaga類同、和Prada近季調配的意式高尚運動優雅，及Off-White招牌的鮮黃色扣帶雷同，但無損其好評。

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