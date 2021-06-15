ViuTV新節目《嫌疑事件簿》與無綫的《死因有可疑》周一晚（14日）同時於晚上10時半首播，兩個均是抄橋韓國綜藝《犯罪現場》的節目正面交鋒，無綫嚴陣以待，連慣常的11點《晚間新聞》都罕有讓路，延遲15分鐘播放。不過兩個節目首集同樣負評連連，被指製作道具馬虎、拍不出節奏及穿崩位無處不在。

ViuTV請來張建聲、談善言跟一班新生代的演員包括歐鎮灝、陳凱詠與黃溢濠等參與的《嫌疑事件簿》，首集主題為度假村殺人事件，節目一開始以劇場式呈現，一班年輕人在度假村狂歡後，翌日吃早餐時發現有人被殺，各演員走到各人房間蒐證，最後推斷誰是最大嫌疑人。

其實跟《死因》相比，《嫌》的製作尚算認真，於度假屋實景、並以戲劇形式拍攝，可惜除張建聲及談善言外，其他人演技一般，尤其歐鎮灝和黃溢濠明顯未能入戲，加上只得半小時的節目，未能充份交代人物背景、節奏太快又亂，蒐證內容重複，悶場連連，難怪有網民指這次是ViuTV綜藝敗筆。另邊廂的《死因》則以「校園幽靈殺人事件」開場，由飾演偵探的方力申，跟張秀文與劉佩玥等5位玩家調查一宗校長兇殺案，各人有既定角色，需要在遊戲進行期間嘗試去誤導其他人及隱瞞真相，最終各人互選誰是真兇。節目播映時先以「嚴正聲明」預告會有大量穿崩位，歡迎cap圖恥笑。而幾位演員被嫌不夠認真，尤其劉珮玥及張秀文常笑場，令節目有如鬧劇，失去懸疑緊張感，幸得方力申認真主持帶回節奏，而節目中的笑料位也略嫌低級趣味，但最起碼能完整交代劇情。

方力申：一集完一個案件會較好

方力申今日回覆《蘋果》表示，有興趣看《嫌疑事件簿》但還未有時間看，又說：「聽朋友講睇晒兩齣覺得兩邊有啲似但唔完全一樣，我覺得唔使太大比較。」談到被指其節目有鬧劇感覺，方力申謂：「大家特登跳出個角色演繹，導演同編劇都歡迎嘅，因為想以綜藝感覺去查案，其實都係參考過其他遊戲節目咁樣玩開心啲，我哋啲演員收到劇本只係兩頁，臨場搵到啲證據，連我哋事前都唔知自己有做過，所以要即場發揮創作對白，大家拍時都好緊張，又好燒腦不停諗究竟邊個係真兇。」方力申覺得如果可以一集完成一個案件會比較好，今次他主力做偵探，希望下次有機會做嫌疑犯，他笑說：「不過我唔識講大話，應該玩得唔叻。」

張建聲：剪得精準有困難

對於《嫌疑事件簿》被網友狠批，張建聲今日回覆《蘋果》說：「拍嘅時候係我哋第一次玩，所以對個遊戲未太熟未太習慣，好多網民都話唔係好明我哋啲角色名，係創作組想我哋模糊啲，其實係試㗎咋，到第二至第六集會用返真名，咁會容易明白啲。」他謂節目無法調動延長播出時間，但相信之後集數追看性會較高，他說：「第一拍嗰班熟習咗玩法，第二劇本會特別啲，好過癮嘅。」他又希望觀眾體諒剪片與一班幕後團隊，「因為每個人都好多證據，節目只得半個鐘，要剪得精準係好困難嘅。ViuTV好好，真係有好多實景畀我哋令到件事深入啲，相信會越嚟越好睇嘅！」張建聲指有興趣看《死因》：「大家都係拍同類節目，互相吸收係幾好嘅，希望大家都睇得過癮！」

網民：嘉賓綜藝感差

不少網民也熱論比較兩節目，有網民在討論區留言：「其實兩邊都拍唔到個節奏出嚟，兩個台嘉賓綜藝感差原版太遠，不過嘗試下係好嘅，其實真係拍得麻麻，無綫有呢啲新嘗試都值得支持」，有人批評《嫌疑》拍得差：「只係拍嘅人先知玩乜其實冇意思，只係一套劇集，唔係綜藝。」、「ViuTV呢集對比起用1粒鐘嚟做真係輸晒，交代劇情太差。」、「其實玩呢啲game最過癮係討論互動，唔係大家分開幾間房各自搵嘢。」也有人針對《死因》的選角：「 Lisa姐喺《好聲好戲》都出咗聲話唔好成日用嚟用去都同一班藝人啦。大台嗰邊嘅人腳真係無新鮮感，零吸引力。」

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