父親節在即，想送上溫馨小禮物氹一氹一家之主開心，不妨考慮送上實用的美容產品，放鬆一下皮膚及身體，讓他變成型男爸爸！男士的美容產品亦有很多選擇，以下挑選出五份千元以下的父親節美容禮物，總有一份適合送給爸爸！

L’OCCITANE

L’OCCITANE杜松及香櫞果男士套裝適合忙於工作的爸爸，杜松及香櫞與香氣能好好潔淨及放鬆身體！

Dolce&Gabbana Beauty

Dolce&Gabbana Beauty的K by Dolce&Gabbana香水系列適合虔送給富有魅力的父親，K by Dolce&Gabbana淡香氛充滿活力的柑橘及柔和木材的香氣，帶出父親的溫暖魅力。

K by Dolce&Gabbana系列代言人意大利Blogger Mariano Di ，育有三子的他表示：「父親是我一生中最重要的角色，相信對任何男士也一樣。」將淡香氛及系列產品送給如Mariano Di Vaio般擁有溫暖魅的父親最適合不過。

SHISEIDO

SHISEIDO推出全新SHISEIDO MEN男士護理系列，包括SHISEIDO MEN ULTIMUNE煥能肌活免疫再生精華，採用三重山茶花專利技術及柔軟外環乳化技術，質感清爽，適合男士使用，配合煥能保濕潔面膏，包辦爸爸的護膚步驟！

同時，SHISEIDO MEN系列與FC Barcelona巴塞隆拿足球會結盟，擔任日本、大中華區、意大利及西班牙的代言，更委任球隊四位隊長之一的Sergi Roberto沙治羅拔圖成為SHISEIDO MEN與FC Barcelona巴塞隆拿足球會合作企劃的全球代言人，一定啱球迷爸爸心水！

Kiehl’s

Kiehl’s在父親節推出一系列男士護理套裝，其中男士緊緻抗皺套裝最適合上了年紀的型爸，keep住緊致肌膚，keep住年輕！

Clarins

Clarins新推出男士活力抗倦醒膚啫喱，加入G-Red複合物，注水滋潤，輕盈質感容易被肌膚吸收，用後散發出柑橘花香和木質清香，同系列的活力抗倦眼部啫喱走珠眼霜，可減淡黑眼圈和眼袋，為爸爸踢走生活中的疲勞。

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