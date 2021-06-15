前港姐許亦妮（許芷熒）與從小照顧她長大的外傭姐姐Naty感情相當好，她曾經在訪問上，多次談及這段情，Naty見證她成長的每一個重要過程，包括參選港姐、結婚和生女等，許亦妮坦言早已視Naty為她的菲律賓媽媽！不過這段32年情終於要告一段落，因為Naty決定返菲律賓享受退休生活。

許亦妮凌晨在社交平台兩度撰寫千字文，感激Naty多年來照顧，更拍一段短片送給對方留念。許亦妮表示知道Naty決定退休，心情有低落過：「好難面對這個事實，心裏面依依不捨，但又為她高興可以回菲律賓好好休息。時時在半夜想起小時候的自己和她的點點滴滴便會淚流成河，我就是一個這樣的人，很念舊情，內心有很多的捨不得。」她回想工人姐姐能夠見證着人生所有成長，亦感恩彼此遇見。

相擁而泣

接着許亦妮再貼出一段到機場送機的短片，片中見到兩人相擁而泣的場面，她留言：「GoodBye Naty 媽，多謝妳32年的愛！姐姐Naty臨走前兩個月我已經不停半夜喊，經常幻想送她去機場的場景，自己就會好害怕，因為很不想面對…」同時感謝Naty這32年的付出，「我以為自己能堅強不哭，但原來到最後臨入閘也是相擁而哭。其實真的有生離死別的感覺」。

許亦妮在Naty入閘前給她一封信，寫上多年來的相處回憶，「信入面寫了很多我的感受，很多的後悔，如果時間可以再重來，我一定會更珍惜，更表達愛。我自小已經很不喜歡分離的感覺，所以對於我來說我是百般的難過」。

最後許亦妮說：「Naty媽，我希望來生我們不用再分開，我們一定要做血脈相連的親人！我們的影片記錄了我們的故事，也希望鼓勵到全世界的朋友們好好愛護家中的工人姐姐，其實姐姐們離鄉別井，心裏也有很多難過悲傷，我們一定要用正能量去愛護和愛惜她們。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）