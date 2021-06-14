ERROR爆紅帶挈廣告大增，近日更拍住「影視大亨」古天樂齊齊拍外賣平台廣告，連幕後的Agent.L也與盧覓雪一起加入拍攝，跟早前黃子華代言的另一外賣平台廣告交鋒，搞笑好玩的ERROR更帶動到平日cool爆的古仔展現罕見的鬼馬活力及火花！三分鐘的廣告片絕無冷場，除ERROR四子跳唱廣告主題曲，連古仔都突然「跳脫」穿上夏威夷恤勁舞，舉手扭腰趷籮，還與盧覓雪拿沙槌共舞，古仔更特別愛撩肥仔，箍頸打肚皮，連網民看畢亦於肥仔Ig留言問：「肥仔你係咪課金，點解得你一個同古生最多身體接觸。」193上載廣告片於Ig並留言：「𠵱家知古天樂咩料喇，連我實Q都搶埋。」阿Dee亦指古仔順便試鏡新人：「古生今次可能係嚟casting！上大銀幕指日可待。」Agent.L也讚古仔沒架子：「 第一次見到古生真人，not secured！」

昨日廣告曝光後不但盧覓雪晒合照指「跟多位型男合作，仲要有大膽演出（除衫喎），話晒人哋係女仔嚟，會害羞嫁嘛」，保錡也放出一張跟古仔的合照表示感恩有機會合作。談到與古仔合作，193昨日回覆說：「之前見過古生幾次，知道佢有睇ERROR嘅嘢，佢仲話想試吓節目中嘅大懲罰，呢個好surprise。」他又讚古仔玩得︰「以佢嘅身份同地位，都同我哋打成一片，我哋咁黐線……我冇乜所謂亂講嘢，覺得古生會接受，反而隊友最初好嚴肅，點知拍拍吓大家玩埋融入咗，我喺古生面前扮《今期流行》佢都笑。」