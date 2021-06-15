蕭正楠和太太黃翠如本月2日跑步期間，在社交網分享片段時，兩人分別擺出「四、六」手勢，事後引起軒然大波，翌日黃翠如更缺席活動避談風波。而今日蕭正楠、湯洛雯等出席活動，蕭正楠親自解畫指只是一場誤會。對於今次手勢風波，蕭正楠有備而來，他說︰「唔緊要，都過咗去，一場誤會。」他又指有些事是在所難免，還叫大家看看整條片，就會知道是甚麼一回事，其他的他也控制不到。

惟一波未平一波又起，上周四（10日）洪永城宣佈向女友梁諾妍求婚成功，黃翠如在社交網留言祝福，但以「笨城」來形容洪永城，加上又數對方的缺點，大批網民批評黃翠如太矯情，似寫給前度，直指她應顧及另一半感受。今日蕭正楠再為太太解畫，他說︰「誤會咗佢，只係覺得無奈，佢哋嘅關係好好，翠如當佢好似細佬咁，只係有啲人諗咗第二樣嘢，篇嘢其實係寫畀佢兩個睇。」問他日後可會避開不再在社交網發言，他說︰「我又覺得唔需要避，呢個世界係咁，被人抽嗰兩句咁講，其實你係點樣，識你嘅人就知，唔需要講太多。」

《中女》收視升一倍

此外，ViuTV的強勢令上星期收視勁升一倍，收視最高的節目是《中女唔易做》達5.5點，比起前一星期收視升了2.8點，約多了183,512觀眾人數；而《調教你MIRROR》有5.4點，相比上次同時段播的《掃街達人》收視報告升了一倍，《造美人》都有3.8點，比之前的韓劇《優雅的朋友們》收視都升了近一倍。至於無綫在上周一至五（6月7日至6月11日）的收視，由蕭正楠主演的劇集《一笑渡凡間》收視為18.6點，比起前一星期的收視跌了0.6，流失約39,324觀眾人數。而陳展鵬的《逆天奇案》收視為24.9點，比前一星期收視點微升了0.4，約多了26,216觀眾人數。

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