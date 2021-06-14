近月戲院推出多套中外電影，不約而同（還是巧合）主角全為阿伯大嬸阿公阿婆，例子有《殺神Nobody》、《爸爸可否不要老》、《浪跡天地》、《殺出個黃昏》、《情迷電影節》……耆英片忽然當旺，這現象有趣，值得學術影評人研究一下。不才乃凡夫俗子寫稿佬，插科打諢，也加把嘴介紹即將出籠的耆英大作——《東京蒼穹下》。

《東京蒼穹下》是一個「廉頗老矣，尚能飯否？」的感人故事。日本影帝役所廣司演黑道烈佬，牢中度過大半生，出獄後已是阿公，和時代完全脫節。釋囚要自力更生融入社會，自然困難重重。這種題材原本了無新意，故事缺乏驚喜，落在庸才之手，一般拍得極度煽情，變成催淚的老土電影。幸好《東京蒼穹下》由西川美和執導，高手出招果然不同凡響，全片寫情細膩，人物心理刻畫入微，且反映了時代巨輪之殘酷，浪花淘盡英雄。窮途末路的不光是片中黑幫成員三上正夫，日本黑道這行當也在老化及衰落之中。

電影中有數場戲甚為精采。那是男主角在東京找工作處處碰壁，之後飛去九州投靠舊日江湖大佬企圖做回老本行。九州大佬安排役所廣司先去「沖涼」洗塵。這場戲，男主角和沖涼妹的對話，編劇寫得很好。兩個都是天涯淪落人，彼此心事重重。一個走投無路，無心無力；一個為生活而強顏歡笑，出賣肉體。命運將兩人連在一起兩小時而已，之後亦永不相見。役所廣司問妓女，生活可好，滿意日子嗎？女子無語，之後役所廣司亦無言。人生荒謬，相濡以沫，命運作弄，彼此都躲不過，逃不出現實困局。滾滾長江東逝水，黑道也在老化及沉淪當中。男主角以為老友八面威風，但誰料卻是英雄遲暮，差佬臨門。阿嫂送別役所廣司，再三囑咐叫佢重返正行，言下之意係黑社會已經冇得撈，風光不再啦。係咪好諷刺！

《東京蒼穹下》根據日本知名小說家佐木隆三作品《身份帳》改編，本身亦是作家的西川美和導演，前作有《漫長的藉口》，成績驕人。這部新品，寫小人物，但反映社會時代，不落俗套，值得推薦。電影卡士強勁，有仲野太賀，長澤正美及橋爪功合演。此外，還有久違的梶芽衣子助陣，梶芽衣子係乜水？七十年代一級女優，名作《修羅雪姬》威名遠播。後來昆頓塔倫天奴《Kill Bill》上下集，就是以《修羅雪姬》為創作藍本。

撰文：區紹熙

【光影漫步】

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。

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