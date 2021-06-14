男子組合ERROR繼MIRROR走紅後亦彈起，近日工作量大增，不但與古天樂拍廣告，四子更以輕鬆形式主持歐國盃賽事。但人紅是非多，節目出街後，ERROR被網民狠批講波質素似陳百祥（阿叻）般業餘兼亂噏，其中梁業（肥仔）因問同場的前香港足球先生盧均宜「你踢波去到咩程度？」被批不尊重球星盧均宜，另於節目中經常窒人的保錡，則被插態度囂張。

四人男子組合ERROR近日夥拍強尼為Now TV講波，上月中出席宣傳時已講到明會奉旨「瘋狂廢噏」，專業講評則留給強尼負責。歐國盃賽事舉行得如火如荼，節目中還邀請到前香港足球先生盧均宜參與講波，前晚他們為英格蘭對克羅地亞賽事評述時，便發生小插曲。對足球認知不足的肥仔，竟然在直播中問盧均宜︰「你踢波去到咩程度？」盧均宜聞言後回答：「其實我已經係球星。」幸好在場經驗豐富的強尼打圓場緩和尷尬氣氛。

慘遭封為ViuTV阿叻

昨日有網友在連登開post談及此事，以「吳保錡問前香港足球先生盧均宜：你踢波去到咩程度？」為題，鬧保錡不專業兼沒做功課，雖然就有人即時糾正此話是出於肥仔之口，不過保錡依然被狠插，更被封「ViuTV阿叻」，寸他如昔日阿叻講波似「廢噏」，他又勁寸女主持阿Ro的廚藝得人驚，煮腸仔又餿又酸薯蓉又凍，結果阿Ro黑面懶理他。保錡於這場賽事中，更口快快講了無綫一直沿用的宣傳口號「全力以赴，做到最好」，遭到肥仔勁窒他用友台口號。

節目期間，有人網上留言寸他們「講廢話好L嘈」，當時保錡已即場回應︰「其實好簡單，唔想聽呢個頻道可以轉返去專業頻道，留言呢個朋友好多餘。」說完還搞笑單眼做射槍手勢。

討論區亦有不少人大罵ERROR成員不專業，沒做好功課，在節目中掛住坐按摩椅及吃喝，對場合不尊重，又罵肥仔唔識球員︰「今次Euro（指歐國盃）擺明冇做功課」、「條死肥X明顯唔識足球」，又借勢插保錡死性不改，態度囂張︰「由會改過再到𠵱家半年都冇，已打回原形」，但也有網友為保錡平反，指有人叵心可測︰「今日班人要做X保錡，明明保錡噚晚係OK」，最後討論區演變成網友與ERROR粉絲罵戰，有粉絲留言話「我就係鍾意睇佢齋噏吹水」以及「覺得佢肯瞓身去做挑戰，人哋唔敢嘅佢都試，感覺佢係一個唔差嘅人！」但也有粉絲提醒四子要尊重場合︰「係咁食嘢又講埋啲唔關足球事，仲要叠聲。」

保錡：不能滿足所有人

對於種種指控，保錡昨日在Ig貼跟古天樂拍新廣告，其留言似是回應︰「人生路上不能滿足所有人，但我能夠做到的是無愧於心，努力全力做好每件事。」其實保錡曾是足球員，有踢波經驗，應為四子中最熟悉球賽的一個。

事實上，無綫以往的足球節目，觀眾沒有選擇，只能得一條聲道聽足球評述員講波，包括要聽阿叻夾雜在專業評述中的偉論。而強尼及ERROR主持的「歐國盃第三聲道」，今年則是給觀眾多一條頻道做選擇，讓觀眾可以輕鬆熱鬧地欣賞球賽，故盧均宜前晚於個人社交平台分享節目片段時，有網友指他應該轉去第一聲道講波會好一點，因為留在第三聲道是浪費了他。《蘋果》亦就此事聯絡肥仔與強尼，但至截稿前未有回覆。