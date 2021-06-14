帶挈ERROR成功的幕後功臣之一的「格仔導演」Mike，由於有才華又一身肌肉，近日人氣急升，昨日他於Ig出片大晒攀石技巧，大受網友關注，雖然他指這個動作只是「normal」，但網民紛紛讚他身手敏捷及全身肌肉，影片見他一彈起就把整個人拉上去，動作利落，網民分享影片並紛紛留言︰「背脊有肌好勁」、「你咁飛過去叫normal？」更有網民向Mike導提議想看193跟肥仔「飛」一次。Mike導其實是於拍攝《美女郊遊遊》時認識攀石高手後便醉心攀石，更感染Agent.L及RainP一齊玩，成為年輕人偶像的他，昨日攀石時更獲男子組合新青年理髮廳索合照。

雖然Mike導經常於節目中推廣「自肥」理念，但亦為作品貫注個人色彩，過去他曾於《ERROR自肥企画》、《花姐ERROR遊》中跟幕後出海尋找白海豚、玩過《新世紀福音戰士》、拍過日本暴走族及扮忍者主題，前晚他於facebook留言「仲有西部牛仔都想拍好耐」，令fans大為期待他會如何二創西部牛仔主題，有fans更貼出《斷背山》（Brokeback Mountain）的劇照，未知會否成ERROR開新節目的契機？