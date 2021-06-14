王卓淇參選2014年港姐得亞軍而入行，向來有「長腿女神」之稱的她前日在社交網分享近照，留言暗示已離開無綫：「短期內可能不會再有新影視作品和大家見面啦……世界那麼大，我想出去看看……見識一下、學習更多東西……希望能得到大家的鼓勵！」

Ig擁23萬追蹤者

王卓淇在留言中還留下「見面方法」給粉絲：「大家如果太想我，可以來直播間找我聊天喔，期待下一次螢光幕上和大家見面，希望能帶給大家新的驚喜。」其實，王卓淇近年閒時都有在各大社交網開直播吸納粉絲，Ig已有近23萬追蹤者。曾試過開直播表演唱歌都獲10萬粉絲欣賞，她自己亦在網上賣護膚品吸客，因此當她表示要離開無綫後，有不少網民均表態力撐，更留言問她是否過檔ViuTV或殺入電影圈。

現年29歲的王卓淇在廣州出生，爸爸是護膚品生產商，家人在海外有不少物業投資，被指是無綫富家小花之一。她在2014年獲選港姐亞軍，同屆冠軍是邵珮詩，季軍則是失婚後被傳火速戀上百億富豪的何艷娟，有報道更指她失婚後已穩袋三億贍養費。而星運一般的王卓淇每年只獲安排參與一至兩齣劇集，大部份都是花瓶角色，其中較為人知是去年在劇集《那些我愛過的人》中飾演殘疾和癌症病人龔芊芊，而剛播映完畢的《逆天奇案》，相信是她的暫別作品。

今屆港姐P圖王

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。今年港姐日前舉辦首輪面試，而參賽準則規限參賽佳麗年齡由17歲至27歲。當中，報稱17歲的參賽者張曉祺（Ukei），近日有人翻出她在社交網分享的靚相，與真人連齊蔭長髮都遮蓋不住的包包臉相距甚遠，獲網民封為「P圖王」。有指Ukei家境富裕，閒時愛出海滑水之餘，又被爆有「變態癖好」，愛在生物堂上解剖老鼠。年僅17歲的Ukei又被指已拍過三、四次拖，是「收兵」高手。

至於現年27歲、佳麗中年紀最大的Gine為人甚為進取，樣子普通的她被爆是各大電影首映禮常客，幾乎逢請必到，她被指喜歡在首映上愛跟藝人集郵，並將合照上載到社交網作分享，她近日先後跟才子陶傑、張建聲和樂隊Dear Jane主音、楊洛婷老公Tim合照，可見她對娛樂圈充滿憧憬。