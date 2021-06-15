台灣組合蘇打綠主音吳青峰，2018年12月跟恩師兼經理人林暐哲解約，去年被對方入稟法院控告涉嫌違反《著作權法》，案件3月尾時在台北地院開庭審訴，當時資料表示檢方去年2月認定青峰已將詞曲版權授權林違哲，但未經林違哲同意下演唱及推出專輯，因而控告青峰違反《著作權法》。

事件為青峰帶來情緒困擾，他曾在IG分享內心感受「不求惡有惡報，但求善有善報。不敢說自己多善良，但也真的是不偷不搶不貪不騙，對我好的人從來就是加倍付出真心無愧於心。真的希望這世界能發生一些公義，讓人還能有相信的力量。希望有一天能快樂地醒來，醒來能看見光明。希望有那麼一天。 」

青峰刑事一審無罪

師徒決裂一案，台北法院今日作出一審判決，青峰獲判無罪。控辯雙方事後未有回應，青峰所屬環球音樂發聲明表示：「旗下藝人吳青峰，為其詞曲創作智慧財產權人。今感謝台北地方法院刑事庭詳查事實真相，為青峰伸張公平正義，保護智慧財產權人，讓創作者得以把時間留給創作。」隨後，環球音樂和律師商討後，發出共同聲明「自2019年起，林暐哲先生及其公司對吳青峰提起民事假處分聲請並經二法院駁回，民事訴訟一、二審，以及今日宣判之刑事訴訟，連續五次裁判結果一致，林暐哲先生及其公司之請求均遭法院駁回，判決青峰勝訴。環球音樂再度呼籲音樂人回歸初衷，勿再濫訴耗費司法資源。再度感謝各界關心，此刻最重要的是大家平安健康。」

林暐哲民事上訴中

刑事方面，青峰獲判一審無罪，至於民事方面，林暐哲以林暐哲音樂社公司之名對青峰求償800萬元，一審智慧財產法院認定雙方已於2018年底合意終止合約，判林暐哲一方全部敗訴。他上訴改求償500萬元以及在《蘋果日報》登報道歉，二審仍判敗訴，青峰不用作出賠償，而案件已上訴最高院審理中。

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