28歲日本當紅玉女有村架純，今年上半年上映的三套新片均取得票房佳績，真人版《浪客劍心 最終章 The Final》、《浪客劍心 最終章 The Beginning》及愛情片《她和他的戀愛花期》，先後登上日本票房冠軍，三片合共的總票房高逾85億日圓（逾6億港元），令她立即被視為票房福將。

有村架純入行逾10年，由她擔正的電影稱不上是賣座保證，以2015年上映的《奇蹟補習社》（墊底辣妹）成績最好，累積28.4億日圓票房（逾2億港元）。及至今年1月，有村架純夥拍菅田將暉的《她和他的戀愛花期》在當地開畫後叫好叫座，連續六星期成為票房冠軍，勁收37.7億日圓（約2.67億港元），成為上半年日本最賣座的非動畫電影，票房僅次於長青動畫《新．福音戰士劇場版：終》的89.6億日圓（約6.34億港元）及《名偵探柯南：緋色的彈丸》的69.3億日圓（約4.9億港元），而她加入佐藤健主演的真人版《浪客劍心》系列，最後兩集於今年4月和本月公映，《浪客劍心 最終章 The Final》勁收36.6億日圓（約2.6億港元），排在上半年最賣座電影的第四位，將超越《她和他的戀愛花期》的票房佳績，《浪客劍心 最終章 The Beginning》上映兩星期速破10.8億日圓（約7600萬港元）。《她和他的戀愛花期》上星期已在港開畫，本地票房暫時累積有50萬港元。

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