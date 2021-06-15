螢幕前係明星藝人，收工後就變回普通市民，在日常生活中，隨時有機會喺新聞報道「亮相」成為焦點。消委會今日公佈11款止汗劑及體香劑測試報告，咁夏日熱辣辣，喺高溫下難免大汗疊細汗，報道時自然要配合市民做運動嘅影片。

而今日有線新聞就用咗人氣王姜濤喺維園打波嘅舊片作為資料片，令一眾姜糖睇到覺得相當興奮，有fans就表示：「條片好舊的，我以前都有見過。」另有fans回覆：「哦！估唔到有線用佢嘅舊片，果然有taste！點擊率應該好高。」

片中見記者悉心鋪排， 記者旁白講：「烈日下打籃球，快將『焫焫焫焫焫焫著』，唔想成身臭汗味。」畫面見姜濤開心地跟朋友一齊打波，手舞足蹈。不少姜糖紛紛留言，「好鍾意素顏的他」、「好貼地，所以咁得人鍾意」、「成身臭汗味」、「市民姜生搶晒鏡」、「頭先食飯睇有線新聞見到以為自己眼花，真係姜濤喎，不過段片就唔知係咪今日啦，但係幾好呀！做吓運動出身汗個人都輕鬆啲開心啲。」

其實劉青雲2016年試過去街市買餸準備團年飯，結果被記者影到，署名是「劉市民」，2017年洪天明搭飛機去馬來西亞開工，因受颱風「卡努」影響，塞車受阻未能趕上飛機，他面帶笑容接受訪問：「原本一家大細送我去機場，但佢哋就食啲嘢，我就趕時間。」周潤發亦試過連續2次以市民身份，接受電視新聞記者採訪，談及屯門至馬鞍山單車徑施工，另外一次講街市出售冰鮮雞，指冰鮮雞烹調食物一樣好吃。

此外，微辣霍哥日前被發現接受無綫新聞訪問，以市民霍身份講澳門消費劵，自嘲變「市民霍」，霍哥事後拍片更趁機寸「人棄歌手」周柏豪。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）