台灣疫情爆發，令前線醫護工作量大增之餘，亦面對醫療器材緊繃情況，日前五月天捐出66部呼吸器給雙北14間醫院。台灣藝人賈永婕昨日端午節亦火速募捐342部搶救重症的「救命神器」HFNC給前線醫護，但事件引發網民狠批台灣政府反應遲緩，竟然要民間自發買器材捐贈醫院作前線之用。

昨晚台灣一名編劇「謝小蜜」在社交平台講述賈永婕今次募捐器材的來龍去脈，原來「謝小蜜」的姊姊是一名資深醫護人員，當她得知HFNC能減少病人插喉機會，加上價錢不菲，若果透過政府採購需時更長，無法及時救命，於是她向姊姊提議：「如果我跟永婕說，其實除了送餐外，還有這個更直接幫助到一線醫護和病人的方式呢？行有餘力是不是可以結合眾人之力捐這台救命神器？」姊姊也說：「如果可以的話就太好了。」

於是「謝小蜜」主動發短訊給賈永婕，對方3秒後即回6個字「太棒了！好！我來！」，並立即聯絡姊姊查問詳情及找到廠商在數小時內購得過百部現貨器材。過程中，賈永婕以短訊回覆表示器材陸續增購，「我請廠商端午加班，請原廠立刻空運送貨過來！因為，死神沒有休假，醫院沒有休假，廠商就不能休假」。

對於外界質疑，為何政府不購入HFNC，她解釋公家機關採購需要緊急採購招標法，因為不能濫用公帑，需要公開透明讓人民及所有在野黨的監督，因此民間的捐贈絕對會比公家機關快速，並強調「不管是永婕、姊姊、或只是單純擔任傳話筒角色的me」，當初發起募捐醫療器材念頭，絕對不是想打政府的臉，只是非常單純的想撐醫護撐台灣，跳過繁瑣的採購程序，火速完成這件事。

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