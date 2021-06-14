日本女子組合乃木坂46前成員齋藤千春，於2018年退團後加入主播界，前年加盟朝日電視台，惟近日卻被踢爆撻着隔籬台TBS的27歲靚仔主播小林廣輝，小林廣輝更被揭疑似一腳踏四船，事件令他的形象大打折扣，傳出或會被公司炒魷，小林前日在直播節目中為緋聞道歉，望能保住工作。

連番過夜

24歲的齋藤千春在10年前參加乃木坂46招募脫穎而出，成為隊中的一期生成員，大前年離隊投考做主播，目前有至少三個固定節目。爆料雜誌《Friday》日前報道，齋藤千春於今個月初被多次發現到小林廣輝位於文京區的寓所過夜。惟某日小林廣輝被爆在齋藤千春過夜後的翌日下午，再相約另一名穿迷你裙的黑髮美女搭的士抵達寓所，女方於三小時後從大廈步出截的士離開。

《Friday》記者事後追訪小林，雖然他未有否認與齋藤交往，但就解釋圈外女子是他的昔日前輩，對方現時在航空公司工作。小林之後辯稱他與女子只是在大廈內的休息室見面，對方未有進入屋內，不過雜誌事後踢爆大廈內並沒有休息室。

直播道歉

偷食消息曝光後，有指TBS對事件非常緊張，更傳出TBS考慮將他處分。前日，小林如常演出和田秋子主持直播節目，他就為自己的花邊新聞公開道歉。昨日再有傳媒爆小林是主播界食家，除與齋藤千春交往外，至少還有三位親密女伴，一腳踏四船。小林廣輝在主播界被視為筍盤，他入行前曾參加校草及新人選拔賽，更具備六嚿腹肌，連同志也視他為「目標人物」，如今卻受桃色新聞影響恐成TBS棄將。

TBS電視台近年捧紅不少主播，最成功首推數年前離巢的田中美奈實。34歲的田中美奈實近日落實演出木村拓哉夥長澤正美合演的新片《假面酒店2》，美奈實表示：「得到邀請參與演出，令我感到十分驚訝，前作我也有入戲院捧場，當投入拍攝終於可以在這個酒店場景演出令我感到相當興奮。」該片暫定9月17日於當地上映。